Virologen der Charité lassen Proben mit positivem Sars-Cov-2-Ergebnis derzeit erneut prüfen – und zwar, um Spuren der englischen und südafrikanischen Mutationen zu finden. So soll ermittelt werden, wie verbreitet diese Virusvarianten auch in Berlin sind.

Bald, hieß es aus der landeseigenen Universitätsklinik, sollen massenhaft Positiv-Proben im „Labor Berlin“ auf die englische und südafrikanische Variante hin getestet werden. „Wir prüfen zunächst repräsentative Stichproben auf die Mutationen“, sagte Charité-Chef Heyo Kroemer dem Tagesspiegel. „Diese Art Test wollen wir dann bald routinemäßig durchführen.“

Das Labor Berlin, das am Charité-Virchow-Campus in Wedding seinen Sitz hat, ist ein gemeinsames Tochterunternehmen mit den Berliner Vivantes-Krankenhäusern. Tausende Proben werden dort jeden Tag getestet, einige Hundert davon positiv auf das Coronavirus.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Man wolle „einen fortlaufenden Überblick über das Vorkommen von Sars-Cov-2-Mutationen“ erhalten, teilte die Charité mit. „Derzeit stehen insbesondere die in England verbreitete Variante B.1.1.7 sowie die in Südafrika nachgewiesene Mutation B.1.351 im Fokus. Beide Varianten tragen Mutationen unter anderem im Haupt-Oberflächenprotein, das sich an den menschlichen Rezeptor anheftet. Dies könnte dem Virus den Zugang zu den Zellen erleichtern und es potenziell ansteckender machen.“

Ermittelten die Labormediziner eine Quote bekannter Mutationen, könne abgeleitet werden, ob sich die mutierten Varianten im Vergleich zu anderen Viren effizienter verbreiten. „Die Zusatztestung dient dem allgemeinen Überblick und wird erst nach der schnellen Befundübermittlung des eigentlichen PCR-Testergebnisses durchgeführt“, schreiben die Charité-Experten.

In Deutschland wurden mutierte Sars-Cov-2-Varianten erst vor einigen Tagen entdeckt. Aufschluss über Mutationen von Coronaviren geben die sogenannten Gensequenzdaten, die aus der Analyse geeigneter Positiv-Tests stammen.

Mehr zum Thema Zweifel an der Kühlkette ausgeräumt Moderna-Impfstoff wird in Berlin ab Freitag gespritzt

In Deutschland werden diese vom Robert-Koch-Institut (RKI) gesammelt. Das RKI wertet auch Daten aus Laboren in dutzenden Staaten aus, die sich der Global Initiative for Sharing All Influenza Data (Gisaid) zusammen geschlossen haben. Nach Kritik von Ärzten und Opposition kündigte die Bundesregierung kürzlich an, die Anstrengungen zu verstärken.