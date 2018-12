Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin reagiert nicht überrascht auf den neuen Versuch der SPD, ihn aus der Partei auszuschließen. „Das ist Teil des innerparteilichen Machtkampfes um die künftige Linie der SPD“, sagte Sarrazin dem Tagesspiegel. Er warte nun in Ruhe ab, „was der SPD-Vorstand mir schreiben wird“. Er behalte sich aber vor, einen Anwalt einzuschalten und den Rechtsweg zu beschreiten. Möglicherweise werde das Verfahren nicht nur das Parteischiedsgericht, sondern anschließend noch die Zivilgerichtsbarkeit beschäftigen.

Der SPD-Vorstand hat an diesem Montag ein Parteiordnungsverfahren gegen Sarrazin beschlossen. Das teilte der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit. Grundlage für die Entscheidung war demnach der Bericht einer Untersuchungskommission zu Sarrazins jüngsten Äußerungen und Veröffentlichungen. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, "dass Sarrazin Thesen propagiert, die mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar sind, und der Partei schweren Schaden zufügt", erklärte Klingbeil.

Sarrazin sieht das anders. Er erinnerte daran, dass der SPD-Bundesvorstand schon einmal ein Parteiordnungsverfahren gegen ihn zurückziehen musste, „weil es offenkundig chancenlos war“. Auch in seinem neuen Buch gibt es aus seiner Sicht keine Äußerungen, die sozialdemokratischen Grundsätzen widersprächen. „Ich habe Vorschläge gemacht, die auf einer sorgfältigen Sachanalyse beruhen. Ich habe niemanden beleidigt und auch nichts Fremdenfeindliches geschrieben.“

In der Zeit zwischen dem ersten und dem neuen Parteiordnungsverfahren sei deutlich geworden, so Sarrazin, „dass die von mir behandelten Themen in der Gesellschaft ein weiter wachsendes Gewicht bekommen haben“. Es handele sich nicht um die Ansichten eines Außenseiters.

Das Argument, er leiste mit seinen Thesen der AfD Vorschub, hält Sarrazin für abwegig. „Das ist ähnlich absurd wie der Ende des 19. Jahrhunderts geäußerte Vorwurf, wer auf die soziale Not der Arbeiter hinweise, leiste den Sozialisten Vorschub.“

Die SPD wird die Untersuchungsergebnisse vorerst nicht veröffentlichen. „Der Bericht ist Gegenstand des laufenden Verfahrens und wird entsprechend nicht veröffentlicht“, sagte eine Parteisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Darüber hinaus gelte im Rahmen eines Parteiordnungsverfahrens die Verschwiegenheitspflicht nach Paragraf 17 Schiedsordnung. „Dies gilt für die Mitglieder der Schiedskommission sowie für alle Beteiligten und Beistände des Verfahrens“, erklärte sie.

In der Kommission saßen unter anderem Gesine Schwan und Herta Däubler-Gmelin. Die SPD hatte das Gremium damit beauftragt, Sarrazins jüngstes islamkritisches Buch und sein sonstiges Handeln zu prüfen und eine Empfehlung für den weiteren Umgang mit dem Parteimitglied abzugeben.



Bereits im Sommer hatte die SPD-Spitze Sarrazin aufgefordert, die Partei freiwillig zu verlassen. Der frühere Bundesbank-Vorstand Sarrazin wird in der SPD seit längerer Zeit als islamfeindlich kritisiert, ein Parteiausschluss scheiterte jedoch zuletzt 2011. Die Bundes-SPD und weitere Antragsteller hatten damals ihre Anträge auf Ausschluss zurückgezogen, nachdem Sarrazin zugesichert hatte, sich künftig an die Grundsätze der Partei zu halten.

Die Hürden für einen Parteiausschluss sind generell hoch, damit er nicht als Instrument missbraucht werden kann, missliebige Menschen loszuwerden. Der frühere Ministerialbeamte, Staatssekretär, Senator und Bundesbanker hatte im Sommer gesagt, er fühle sich in der SPD „nach wie vor gut aufgehoben“. (mit AFP, dpa)