Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gerät mit gestoppten Plänen, zweifelhafte Masken aus China an Obdachlose und Menschen mit Behinderung verteilen zu lassen, in Bedrängnis.

Das Arbeitsministerium teilte auf Tagesspiegel-Anfrage mit, dass das Gesundheitsministerium „in der Pandemie in Deutschland nicht zertifizierte Masken an Obdachlose und Grundsicherungsempfänger und in Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung“ verteilen lassen wollte. „Dem haben wir als Bundesministerium für Arbeit und Soziales widersprochen“, ließ das Ministerium von Minister Hubertus Heil (SPD) wissen.

Der Fall sorgt nun für heftigen Streit in der großen Koalition.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken warf Spahn eine „beispiellose Verachtung“ für Teile der Gesellschaft vor. „Mit dieser menschenunwürdigen Haltung hat man in der Politik nichts verloren“, sagte Esken dem „Tagesspiegel“. "Der moralische Verfall der Union hat einen neuen, unerträglichen Tiefpunkt erreicht." Nach den Korruptionsfällen bei Maskengeschäften und dubiosen Aserbaidschan-Geschäften gebe es nun dieses verwerfliche Fehlverhalten von Jens Spahn. „Der CDU-Vorsitzende muss umgehend reagieren“, forderte die SPD-Vorsitzende mit Blick auf Armin Laschet.

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Bärbel Bas, sagte auf Tagesspiegel-Anfrage: „Nach dem Impfchaos und den Betrugsskandalen bei den Schnelltests droht nun ein weiterer, schwerwiegender Fehler des Gesundheitsministers im Management der Pandemie.“

Offenbar wollte Minister Spahn nicht ausreichend getestete und damit vermutlich minderwertige Masken in Sonderaktionen an Menschen mit Behinderungen verteilen. Dabei bräuchten gerade diese verwundbaren Gruppen besonderen Schutz.

„Ich bin zutiefst verwundert über das Menschenbild des Gesundheitsministers und erwarte eine sofortige Erklärung der Vorgänge“, sagte Bas. „Jens Spahn hat gesagt, wir werden uns in der Pandemie wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Manche Dinge sind aber unverzeihlich.“

Im Gesundheitsministerium ist dagegen von einem „abgekarteten Spiel“ die Rede. Aus Wahlkampfgründen greife die SPD erneut Minister Spahn mit aufgebauschten Geschichten an. Bei der kostenlosen Verteilung von Masken an Einrichtungen der Obdachlosen- und Eingliederungshilfe „stand jederzeit der bestmögliche Schutz der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger und der Beschäftigten im Vordergrund“, betont das Ministerium.

Spahns Ministerium wehrt sich

Genau zu diesem Zweck habe es ja den Austausch der fachlich zuständigen Ministerien gegeben, welche Masken nach regulatorischen Betrachtungen in Frage kommen. Dass im Ergebnis in Deutschland produzierte FFP2-Masken versandt wurden, sei letztlich dann ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums gewesen, betonte das Ministerium von Spahn - allerdings gab es vor dem Veto laut des Arbeitsministeriums eben andere Pläne. Das Spahn-Ministerium bestätigt damit implizit die Aussagen aus dem Arbeitsministerium.

Für die Bezieher von Arbeitslosenhilfe ("Hartz IV") sei die Verteilung von Masken im Übrigen über die Apotheken erfolgt, heißt es weiter aus dem Bundesgesundheitsministerium. „Diese wurden von den Apotheken beschafft, Bestände des Bundes wurden hierzu nicht genutzt und dies war auch nicht geplant.“

Blockierte Pläne von Spahns Ministerium, womöglich minderwertige Masken an Obdachlose zu verteilen: Arbeitsminister Hubertus Heil... Foto: dpa

Notreserve auch mit nicht zertifizierten Masken

Das Ministerium erklärte zudem, auch derzeit würden nur noch Masken aus inländischer Produktion „bestimmten Akteuren“ zur kurzfristigen Nutzung zur Verfügung gestellt. In der Nationalen Gesundheitsreserve würden aber auch nicht CE-zertifizierte Masken gelagert, die jedoch zu Zwecken des Infektionsschutzes voll einsatzfähig seien.

„Dies trägt auch Vorgaben der Bundesregierung zum Aufbau der Nationalen Reserve Rechnung, die auf einen rechnerischen Jahresbedarf von rund 1,5 Milliarden partikelfiltrierenden Halbmasken sowie rund 3 Milliarden OP-Masken allein für den Gesundheitssektor ausgerichtet ist."

Das Ministerium habe strikt auf Qualität geachtet. Soweit die Mangelhaftigkeit von Material festgestellt worden sei, habe das Ministerium die Ware nicht abgenommen und nicht bezahlt. „Dies ist der Grund für die zahlreichen zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Bonn.“

Einen Bericht des „Spiegel“, wonach die Vernichtung von Millionen Masken vorbereitet werde, bestritt das Gesundheitsministerium auf Tagesspiegel-Anfrage. „Entscheidungen über die Vernichtung von Warenbeständen hat die Bundesregierung nicht getroffen.“ Aber klar sei, dass die Reserve „über die Zeit naturgemäß rollierend immer wieder ausgetauscht und aufgefüllt werden“.

Die Gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Maria Klein-Schmeink, sagte dem Tagesspiegel, es dränge sich der Eindruck auf, dass das Gesundheitsministerium von Jens Spahn viel Energie in die Verschleierung von Masken-Fehlkäufen stecke, anstatt sich um den Gesundheitsschutz der Menschen zu kümmern.

„Sollte sein Haus wirklich versucht haben, minderwertige Masken behinderten und sozial benachteiligen Menschen anzudrehen und damit eine Gefährdung der Schwächsten unserer Gesellschaft wissentlich in Kauf genommen haben, so wäre das an Zynismus nicht zu überbieten.“ Jens Spahn sei jetzt in der Pflicht, lückenlos und zügig aufzuklären. „Unter anderem muss das Gesundheitsministerium seine Prüflisten der Maskenqualität mitsamt der Ergebnisse endlich veröffentlichen.“

Mit womöglich nicht ausreichend getesteten und mangelhaften Masken verkomme die Notfallreserve „zum Feuerlöscher ohne Inhalt“. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsste Jens Spahn die politische Verantwortung übernehmen.

Vor allem im Frühjahr 2020 waren millionenfach Masken aus China beschafft worden. Der Markt war wegen des weltweiten Ausbruchs der Corona-Pandemie leergefegt, der Bund zahlte teils enorm hohe Preise, um den Engpass zu mindern – doch geliefert wurden auch zahllose unbrauchbare Schutzmasken. Und in der Union bereicherten sich einige mit millionenschweren Provisionsgeschäften.