Studie zu Einstellungen von Wählern AfD in Thüringen keine Partei von Protestwählern

Rund 57 Prozent der Thüringer Wahlberechtigten halten laut einer Studie die Migration für das größte Problem in der Landespolitik. Mehr als jeder dritte Wähler sehe zudem dringenden Handlungsbedarf in der Bildungspolitik, sagte der Jenaer Professor für Sozialpädagogik, Roland Merten, am Donnerstag in Erfurt bei der Präsentation einer Studie zur Lebenszufriedenheit in dem Bundesland.

Erkennbar sei, dass die AfD in Thüringen keine Partei der Protestwähler sei. Wer sie wähle, schreibe ihr auch Lösungskompetenzen zu. Wollten die demokratischen Partien an der Stärke der AfD etwas ändern, müssten sie sich den Debatten in den sozialen Medien und vor allem vor Ort in den Regionen Thüringens stellen. Bislang finde das zu oft nur in Erfurt statt.

Forschende raten zu Politik für junge Menschen auf dem Land

Es herrsche eine hohe Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Forschung müsse sich jedoch von der These verabschieden, dass politische Einstellungen durch das Elternhaus an ihre Kinder weitergegeben werden. Es brauche neue politische Antworten, insbesondere für junge Leute. Die Lebenswirklichkeit junger Menschen in den ländlichen Gebieten unterscheide sich stark von der Gleichaltriger in Städten.

Für junge Menschen gehe es um Fragen, wie sie Familien gründen könnten und wie die Schulabbrecherquote im Land verringert werden könne. „Mit Fragen des Genderns muss man jungen Menschen in Thüringen nicht kommen“, so der ehemalige Thüringer Bildungsstaatssekretär.

Für die Studie „Wie tickt Thüringen“ des Meinungsforschungsinstituts Civey wurden zwischen Oktober und November vergangenen Jahres 1.500 Personen befragt. Auftraggeber war die Friedrich-Ebert-Stiftung. (epd)