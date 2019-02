Vor allem in Italien und Frankreich hat der Euro seit seiner Einführung als Buchgeld im Jahr 1999 zu Wohlstandseinbußen in Milliardenhöhe geführt. Deutschland hat hingegen vom Euro profitiert. Dies geht aus einer Studie der Freiburger Denkfabrik „Centrum für Europäische Politik“ (cep) hervor, die an diesem Montag vorgestellt wird.



Die cep-Wissenschaftler Alessandro Gasparotti und Matthias Kullas stellen in der Studie eine Art Gedankenspiel an, bei dem untersucht wird, welche Auswirkungen ein Verzicht auf die Einführung der Gemeinschaftswährung vor zwei Jahrzehnten in ausgewählten Euro-Ländern gehabt hätte. Staaten wie Frankreich und Italien hatten vor der Euro-Einführung die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Abwertung ihrer Währungen gegenüber der D-Mark zu stärken. Diese Möglichkeit haben sie mit dem Euro nicht mehr.



Vergleich mit Nicht-Euro-Staaten

Die Forscher legen bei ihren Berechnungen eine Methode zugrunde, bei der die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in acht ausgewählten Euro-Ländern seit der Einführung der Gemeinschaftswährung zur Grundlage gemacht wird. Diese Daten aus Deutschland, den Niederlanden, Griechenland, Spanien, Belgien, Portugal, Frankreich und Italien werden mit den Zahlen aus Ländern verglichen, die den Euro nicht einführten und mit den jeweiligen Staaten ökonomisch vergleichbar sind. Im Fall Italiens war dabei der Vergleich mit Großbritannien, Australien, Israel und Japan maßgeblich. Die Entwicklung in Frankreich wurde mit der Lage in Australien und Großbritannien verglichen.



Dabei kam die Studie zu dem Ergebnis, das der Euro pro Einwohner in Italien zwischen 1999 und 2017 zu einer Wohlstandseinbuße von 73.605 Euro geführt habe. Für jeden Bürger in Frankreich waren es im selben Zeitraum 55.996 Euro. Für die zurückliegenden zwei Jahrzehnte kommt das cep für Italien insgesamt zu einer Wohlstandseinbuße von 4,3 Billionen Euro, während es im Fall Frankreichs den Angaben zufolge 3,6 Billionen Euro sind. Negativ verlief die Entwicklung auch in Portugal, Belgien und Spanien.



Deutschland und die Niederlande sind die größten Gewinner

Auf der Gewinnerseite steht dagegen Deutschland mit einem Plus pro Einwohner von 23.116 Euro in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Auch in den Niederlanden zahlte es sich für jeden Bürger mit einem Betrag von 21.003 Euro aus, dass 1999 die Gemeinschaftswährung eingeführt wurde.

In Griechenland, wo der Beitritt zur Euro-Zone zunächst zu sehr großen Wohlstandsgewinnen führte und die Blase mit der Euro-Krise platzte, kommt per Saldo ein kleiner Wohlstandsgewinn in Höhe von 190 Euro pro Einwohner heraus.



Für Italien und Frankreich, die vom Euro nicht profitieren konnten, schlägt das cep Strukturreformen vor. Insbesondere Italien habe innerhalb der Euro-Zone keine Möglichkeit gefunden, wettbewerbsfähig zu werden, heißt es. Gegenwärtig litten vor allem Griechenland und Italien darunter, dass sie ihre Währung nicht mehr abwerten können.



Das cep kommt zu dem Schluss, dass trotz des Eingreifens der Europäischen Zentralbank (EZB), durch das ein Auseinanderbrechen des Euro verhindert wurde, „das Problem der divergierenden Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten“ weiter ungelöst bleibe. „20 Jahre nach seiner Einführung ist der Euro somit umstrittener denn je“, lautet das Fazit der Wissenschaftler.