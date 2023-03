Subventionen, Vergünstigungen, Zinslasten Wie sich die Ampel im Etat Spielräume schaffen kann

Am kommenden Mittwoch sollen sie dem Kabinett vorliegen – die Eckwerte des Bundeshaushalts 2024, seit Wochen Streitobjekt in der Ampel-Koalition. Sie bilden die Grundlage für das Etatverfahren, das im November erst im Bundestag endet.

Es kann sich also noch einiges ändern. Aber das Große und Ganze ist festgelegt mit dem Zahlentableau von Finanzminister Christian Lindner (FDP), das er in den Tagen davor mit allen Kabinettsmitgliedern ausverhandelt hat.

Es geht dabei nicht nur um den nächsten Etat. Ein Teil der Eckwerte ist auch die Finanzplanung bis 2027, die in Grundzügen bestimmt, wie der Bund bis dahin haushaltet – Ausgaben, Einnahmen, Neuverschuldung, Investitionen. Dass sich die Grünen so vehement für ihr Projekt der Kindergrundsicherung eingesetzt haben, hängt mit dieser Fernplanung zusammen. Denn das Vorhaben startet laut Koalitionsvertrag erst 2025.

Lindner hat drei Vorbedingungen gestellt für dieses Etatverfahren: Ausstieg aus der expansiven Ausgabenpolitik der Krisenjahre, Einhaltung der Schuldenbremse, Rücksichtnahme auf die Zinswende. Das Planvolumen des Etats 2024 liegt vorerst bei 424 Milliarden Euro, die Ausgabenwünsche aller Ressorts zusammen würden es auf fast 500 Milliarden heben.

Der Etat 2024 Mitte März will das Kabinett Eckwerte des neuen Etats beschließen.

beschließen. Finanzminister Lindner plant bisher mit Ausgaben von 424 Milliarden Euro .

. Die Einzelressorts wollen 70 Milliarden Euro mehr .

. Die Schuldenbremse soll gelten, Steuererhöhungen sind nicht geplant.

Also bremst Lindner, denn diese Summe wäre nach heutigem Stand wohl nur durch mehr neue Kredite oder Steuererhöhungen zu stemmen. Da allerdings mit besseren Steuereinnahmen zu rechnen ist aufgrund der Inflation (via Umsatzsteuer) und steigender Löhne (via Einkommensteuer), muss Lindner nicht überhart agieren.

Andererseits hat er für 2024 fast die komplette Restrücklage aus den Überschussjahren verplant – fast 50 Milliarden Euro, die nun in der Finanzplanung nicht mehr eingesetzt werden können. Auch deswegen, mit dem Blick über 2024 hinaus, hat er zuletzt massiv darauf gedrungen, dass die Ampel nun bei den Ausgaben „priorisiert“. Will heißen: Nach Spielräumen im Etat sucht.

Das ist allerdings unbeliebt bei den Ressortministern, denn es bedeutet, selber Vorschläge machen zu müssen (oder die Vorschläge des Finanzministeriums zu akzeptieren), worauf gegebenenfalls verzichtet werden kann. Damit verbunden ist immer ein Eingeständnis, dass der eigene Etat eigentlich zu prall gefüllt ist.

Wo aber könnten Spielräume entstehen? Ein Punkt, den auch der Bundesrechnungshof gerne anspricht, sind die vielfältigen Subventionen im Etat.

Weniger klimaschädliche Subventionen würden die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft stützen. Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise

Die Grünen und das Umweltbundesamt singen seit Jahren das Lied von den klimaschädlichen Subventionen, die je nach Auflistung ein Volumen zwischen 30 und 65 Milliarden Euro ausmachen. Zuletzt hat die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, empfohlen, hier anzusetzen. Mit der Begründung, dies würde „die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft“ unterstützen.

Fette Beute ließe sich vor allem bei der Steuervergünstigung für Diesel (acht Milliarden Euro) und Kerosin (acht Milliarden Euro) oder bei der Entfernungspauschale (sechs Milliarden Euro) machen. Drei Milliarden Euro brächte das Ende der Pauschalbesteuerung von Dienstwagen.

Viel Potenzial im Energiebereich

Würden alle Steuervergünstigungen im Energiebereich gestrichen, könnte Lindner etwa 25 Milliarden Euro neu verteilen. Aber in allen Fällen ist die Zahl der Betroffenen groß – und die Neigung, hier massiv heranzugehen, entsprechend gering. Aber mit gezielten Maßnahmen könnte die Ampel gewisse Spielräume schaffen. Müssen denn als Dienstwagen genutzte E-Autos noch zusätzlich gefördert werden? Oder kann man die halbe Milliarde Euro dafür anders verwenden?

Stärker belasten könnte die Ampel die Landwirtschaft. Die Steuerbefreiung von Zugmaschinen und die Subventionierung von Agrardiesel machen zusammen fast eine Milliarde Euro aus. Noch deutlich mehr wäre zu holen, wenn man den Anwendungsbereich des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes durchforsten würde – bei Kulturveranstaltungen oder in der Gastronomie.

Dass die Steuer auf Handwerkerrechnungen für Leistungen in privaten Haushalten ermäßigt wird – muss das sein? Sonntags- und Nachtarbeit ist steuerbefreit – dafür verzichtet der Staat auf 1,5 Milliarden Euro. Spätestens hier wird klar, dass der Aufschrei bei allen diesen Maßnahmen laut sein wird. Aber Potenzial für Spielräume steckt in den Steuersubventionen.

Unüberschaubare Förderprogramme

So wie auch in der fast unüberschaubaren Förderkulisse, welche der Bund in allen Lebensbereichen aufgebaut hat. Denn oft liegt das „Soll“ weit über dem „Ist“ am Jahresende. Da ließe sich manche Milliarde von vornherein anders verplanen. Ein Beispiel: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude, so gut es klingt, bleibt Jahr für Jahr unter Plan.

Sie müssen sich zusammenraufen: Das Bundeskabinett bei seiner jüngsten Klausur auf Schloss Meseberg. © Imago/Chris Emil Janssen

Und in den großen Nebentöpfen des Bundes herrscht ebenfalls oft eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die sich zum Zwecke der Priorisierung verringern ließe. Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) etwa, der bis vor Kurzem noch Energie- und Klimafonds hieß, leidet seit Jahren daran, dass der Mittelabfluss bei einigen der vielen daraus finanzierten Programme mager bis dürftig ist. Zwar stecken im KTF vor allem Kreditermächtigungen, die sich nicht beliebig verschieben lassen.

Aber eine Verschlankung könnte hier ebenfalls einige Milliarden Euro ergeben, die sinnvoller verwendet werden können. Muss zum Beispiel der Kauf von Elektroautos, oft im oberen Preissegment angesiedelt, wirklich noch bezuschusst werden?

Steuererhöhungen sind mit der FDP zwar nicht zu machen – aber das bedeutet nicht, dass die Freien Demokraten Mehreinnahmen anderer Art nicht zu schätzen wüssten. So hat sich die Ampel in der Verkehrspolitik im kommenden Jahr schon mehr Spielraum verschafft, indem zum 1. Januar 2024 die Lkw-Maut steigen soll.

Geld von den Ländern zurückholen?

Ein Langfristprojekt zur Mehrung der Spielräume könnte sein, die Bund-Länder-Finanzen neu zu sortieren. Der Bundesrechnungshof hat das jüngst wieder angemahnt. Nicht ohne Grund: In den Pandemiejahren und zuletzt wegen der Energiekrise hat sich vor allem der Bund massiv verschuldet, mit dem haushaltswirksamen Ergebnis, dass Zinslasten und Tilgungspflichten die Etats auf Jahre hinaus weitaus stärker belasten, als das bei Ländern und Kommunen der Fall ist. Auch hier gäbe es einige Milliarden zu holen.

Doch will sich die Ampel auf einen neuen Clinch mit den Ministerpräsidenten einlassen? Die Erfolgsaussichten sind eher nicht gut. Der Bund hat in den guten Jahren viel abgegeben an Steueranteilen und viel auf sich genommen an Ausgaben (etwa die Grundsicherung im Alter). Hier etwas zurückzudrehen wird nicht einfach.

Immerhin hat Lindner es in der Hand, bei den Zinslasten schon im Etat 2024 Spielraum zu gewinnen. Auf 40 Milliarden Euro oder mehr soll sie wachsen. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Finanzminister die Kursabschläge, die er beim Aufstocken älterer Anleihen bietet, nicht auf die komplette Laufzeit der Papiere verteilt, sondern auf einen Schlag verbucht.

Der längerfristige Vorteil weiterhin niedriger Zinszahlungen wird somit teuer erkauft durch eine Einnahmenverzicht, der im Etat als Ausgabe erscheint. Dazu ist Lindner aber nicht gezwungen. Auch hier ließe sich im nächsten Etat wohl ein Spieltraum in Höhe einer einstelligen Milliardensumme schaffen.

Zur Startseite