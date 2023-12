Theo Müller räumt Kontakte zur AfD ein : Müllermilch-Milliardär dinierte „rein privat“ mit Alice Weidel

Der Molkerei-Unternehmer Theo Müller trifft sich mit AfD-Chefin Alice Weidel in einem Nobelrestaurant in Cannes. Das Treffen sei privat gewesen, er habe Interesse am Programm der Partei, sagt Müller.