Thüringen-Wahl am Sonntag Ein Test für Höcke, Wagenknecht und Ramelow

Bereits an diesem Sonntag, zwei Wochen vor der Europa- und zahlreichen Kommunalwahlen, dürfen 1,7 Millionen Bürger in Thüringen ihre Stimmen abgeben. Die Kreistags-, Stadt- und Gemeinderatswahlen sind ein Testlauf für die mit Spannung erwartete Landtagswahl am 1. September. Die Ergebnisse dürften einen klaren Hinweis darauf geben: Wie steht Björn Höckes AfD nach den diversen Skandalen da? Gelingen der CDU, für die Mario Voigt Ministerpräsident werden will, Zuwächse? Wie steht es um die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow?