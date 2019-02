Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un würde die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in seinem Land begrüßen und hat seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Denuklearisierung bekräftigt. Beim Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi antwortete Kim am Donnerstag auf eine entsprechende Journalistenfrage, ein Verbindungsbüro in Pjöngjang wäre "begrüßenswert". Trump sagte, eine solche Idee sei eine "großartige Sache".

Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft, würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.

Kim bekräftigte zugleich seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Denuklearisierung: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier", sagte der nordkoreanische Machthaber. Trump sagte dazu, das sei "vielleicht die beste Antwort, die Sie jemals gehört haben". Allerdings haben die USA und Nordkorea höchst unterschiedliche Ansichten darüber, was genau unter Denuklearisierung zu verstehen ist. Auf die Frage, ob er zu konkreten Schritten hin zu einer atomaren Abrüstung bereit sei, sagte Kim: "Das ist es, worüber wir jetzt diskutieren."

Trump drängte Nordkorea nicht mehr zu einer schnellen Abrüstung. „Ich bin in keiner Eile“, sagte er. Er fügte hinzu: „Geschwindigkeit ist nicht wichtig für mich. Für mich ist wichtig, dass wir das richtige Abkommen kriegen.“ Trump begrüßte zugleich, dass Nordkorea seit mehr als einem Jahr keine Atomwaffen und Raketen mehr getestet habe.

Mit der Aussage, „keine Eile“ mehr bei der nuklearen Abrüstung zu haben, rückt der US-Präsident weiter von seiner zumindest anfangs im Umgang mit Nordkorea wiederholt geforderten schnellen Beseitigung der Atomwaffen und Raketen ab. Die Führung in Pjöngjang sieht ihr Atomarsenal als eine Art Lebensversicherung gegen mögliche Angriffe oder Umsturzversuche.

Bislang kein Zeitplan für atomare Abrüstung

Bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich Trump und Kim auf eine "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" verständigt. Konkrete Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Auch ein Zeitrahmen blieb offen. Der Druck auf Trump ist jetzt gewachsen, von Kim konkrete Zusagen zu erhalten.

Es wird erwartet, dass Trump und Kim zum Abschluss des Gipfels am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Trump will vor seiner Abreise aus Vietnam zudem eine Pressekonferenz geben. Überschattet wurde der Auftritt Trumps in Hanoi von der Aussage seine früheren Anwalts Michael Cohen, der in Washington vor dem Kongress schwere Vorwürfe gegen ihn erhob. (AFP, dpa)