Twitter-Pause als Lösung? Jens Spahn ruft CDU zur Einigkeit auf

Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert von seiner Partei mehr Zusammenhalt. „Uns fehlt es noch an Korpsgeist. Wenn wir 2025 gewinnen wollen, müssen wir alle dafür brennen und füreinander einstehen“, sagte der Unions-Fraktionsvize der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf die Bundestagswahl in zwei Jahren.

„Ich habe die Twitter-App vom Handy gelöscht. Es wäre eine gute Idee, wenn das alle für ein paar Monate tun würden“, sagte Spahn. „Wem etwas an der Aussage eines Parteifreundes nicht passt, soll den einfach anrufen.“ Die Plattform Twitter heißt inzwischen X.

Die Union steht in den bundesweiten Umfragen derzeit bei 26 bis 27 Prozent. Allerdings bezeichneten nur 25 Prozent der Befragten in einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur CDU-Chef Friedrich Merz als geeignet für eine Kanzlerkandidatur – 56 Prozent halten ihn für ungeeignet.

36 Prozent der Befragten nannten den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder geeignet für das Kanzleramt – 48 Prozent halten ihn für ungeeignet.

Merz hatte kürzlich erklärt, er und CSU-Chef Söder hätten verabredet, dass man im Spätsommer 2024 einen gemeinsamen Vorschlag zur Kanzlerkandidatur machen werde. Spahn sagte der „Bild am Sonntag“ auf die Frage, ob Merz Kanzlerkandidat werde: „In der Frage der Kanzlerkandidatur führt kein Weg an einem CDU-Chef vorbei.“ (dpa)