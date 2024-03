Um Bestände nicht zu gefährden Hofreiter lehnt Unions-Antrag zu Taurus ab

Nachdem sich der Grünenpolitiker Anton Hofreiter am Wochenende noch unentschieden gezeigt hatte, wird der Grünenpolitiker einen von CDU und CSU verfassten Antrag zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wohl doch ablehnen. Dem Spiegel sagte Hofreiter, er habe sich entschieden, dem Unionsantrag nicht zuzustimmen. Über den Antrag wollen CDU und CSU am Donnerstag namentlich im Bundestag abstimmen lassen.

Zwar müsse der Bundestag mit breiter Mehrheit an der Seite der Ukraine stehen, sagte der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag weiter. Es sei aber gefährlich, „wenn in der aktuellen Lage eine sicherheitspolitische Frage aus verschiedenen Motiven innenpolitisch aufgeladen wird“. Dafür sei die Lage zu ernst.

Der Grünenpolitiker wirbt seit Monaten für die Abgabe von Taurus-Marschflugkörpern aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine. Dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ sagte Hofreiter am Sonntag er sei „noch nicht entschieden“, wie er sich gegenüber einem Unionsantrag verhalte. Nun sagte Hofreiter, er wolle nicht durch ein Stimmen mit „Ja“ den Bestand der Koalition gefährden.

Zudem verweist Hofreiter auf einen jüngst von den Ampelfraktionen beschlossenen Ukraine-Antrag, der die Lieferung von weitreichenden Waffensystemen an die Ukraine vorsieht. „Wir haben im Bundestag vor drei Wochen einen umfassenden Beschluss zur Unterstützung der Ukraine gefasst“. Er erwarte von der Bundesregierung, dass sie diesen Auftrag annehme und umsetze. Vom Waffensystem Taurus war im Ampel-Antrag allerdings nicht ausdrücklich die Rede. (Tsp)