Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat die Vergabe ihres Menschenrechtspreises an die US-Organisation Women's March abgesagt. Das teilte die Stiftung per Twitter am Mittwoch mit. Zuvor hatte das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus gegen die Preisverleihung protestiert. Organisatoren des Women's March von 2017 in den USA seien „wiederholt durch antisemitische Äußerungen“ aufgefallen, schrieben Stipendiaten und Ehemalige der Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Erklärung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung betonte, sie werde die Vorwürfe prüfen.

Ursprünglich sollte der Preis kommenden Montag mehreren Frauen, die den Marsch organisiert hatten, stellvertretend für Women's March verliehen werden. Der Women's March on Washington war eine Protestaktion für Frauen- und Menschenrechte, an der sich 2017 zunächst in den USA und später in vielen anderen Ländern Millionen Menschen beteiligten. In den USA war einigen der Organisatoren wiederholt Antisemitismus vorgeworfen worden. (dpa)