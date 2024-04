Vaterschaftsstreit vor Verfassungsgericht Familie ist nicht nur, was Mütter daraus machen

Die Zeit, die alle Wunden heilt, hilft oft auch in Konflikten vor Gericht. Sie klärt Positionen, zeigt auf, welche Folgen sie haben, bevor eine Entscheidung fällt. Manchmal aber ist Zeit ein Problem. Schlimmer: Ihr Ablauf schafft das Problem. So ist es wohl bei einem Mann, der vor dem Bundesverfassungsgericht darum kämpft, rechtlicher Vater seines leiblichen Kindes werden zu können. Das Gericht will am kommenden Dienstag sein Urteil verkünden.