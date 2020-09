Der vergiftete Kremlkritiker Nawalny ist bereits am Dienstag aus der stationären Behandlung in der Berliner Charité entlassen worden. Das teilte die Klinik am Mittwoch mit.

Der Gesundheitszustand des Patienten habe sich soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte. Das geht aus einer Pressemitteilung der Charité hervor. Die behandelnden Ärzte hielten aufgrund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes des Patienten eine vollständige Genesung für möglich. „Eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung können aber erst im weiteren Verlauf beurteilt werden“, heißt es.

Die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand sei im Einvernehmen mit ihm und seiner Ehefrau erfolgt. Nawalny wurde insgesamt 32 Tage in der Charité behandelt, davon 24 Tage auf einer Intensivstation.

Vor wenigen Tagen hatte sich Nawalny bereits mit einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Instagram zu Wort gemeldet. Das Foto, das er veröffentlichte, zeigte ihm beim Treppensteigen in der Charité. In dem Beitrag beschrieb er seinen Genesungsverlauf.

Es seien noch viele Probleme zu lösen, schrieb der 44-Jährige, aber „die erstaunlichen Ärzte“ der Charité „haben das Hauptproblem gelöst“. Sie hätten ihn von einer „technisch lebendigen Person“ zu jemandem gemacht, der jede Chance habe, „wieder die höchste Form des Seins in der modernen Gesellschaft zu werden – eine Person, die schnell durch Instagram scrollen kann und ohne zu zögern versteht, wo man Likes platziert“.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen und zwei Tage später auf Drängen seiner Familie und Unterstützer zur Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht worden. Der 44-Jährige ist inzwischen wieder bei Bewusstsein und auf dem Weg der Besserung.

Nach Angaben der Bundesregierung wurde der Oppositionelle „zweifelsfrei“ mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet, die in der früheren Sowjetunion entwickelt worden war. Moskau weist den Verdacht zurück, staatliche russische Stellen könnten Nawalny gezielt vergiftet haben.

Am Dienstag, dem Tag seiner Entlassung aus der stationären Behandlung, hatte Nawalny sich via Instagram zur Rolle Russlands geäußert – und verhöhnte den russischen Präsidenten Putin. Dieser habe behauptet, dass es doch sein könne, dass Nawalny das Gift selbst geschluckt habe. „Gute Version“, schreibt Nawalny. „Ich glaube, dass das ganz genau untersucht werden sollte.“

Dann spinnt Nawalny die Theorie voller Sarkasmus weiter: „Ich habe 'Nowitschok' in der Küche gekocht und einen weichen Schluck aus einer Flasche im Flugzeug genommen. Dann bin ich ins Koma gefallen. Zuvor waren meine Frau, meine Freunde und Kollegen einverstanden, dass sie es nicht zulassen würden, wenn das Gesundheitsministerium darauf besteht, dass sie mich zur Behandlung nach Deutschland bringen.“

In einem Krankenhaus in Omsk zu sterben und in einer Leichenhalle zu landen, wo die Todesursache 'genug gelebt' festgestellt werden würde – „das war das ultimative Ziel meines listigen Plans. Aber Putin hat mich durchschaut. Er kann einfach nicht getäuscht werden.“ Infolgedessen habe er „wie ein Dummkopf“ 18 Tage im Koma gelegen, sei Ziel aber nicht erreicht. „Die Provokation ist gescheitert!“ (Tsp)