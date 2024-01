Vor der Landtagswahl im Herbst AfD in Umfrage mit 35 Prozent stärkste Kraft in Sachsen

Die AfD ist nach einer vom MDR veröffentlichten Umfrage gut sieben Monate vor der Landtagswahl in Sachsen mit 35 Prozent die deutlich stärkste Kraft.

Nach der am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap liegt sie damit klar vor der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer, die auf nur noch 30 Prozent kommt. Dies wären 2,1 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2019 und damit das schlechteste CDU-Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen.

Infratest dimap machte die Umfrage nach den Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheimtreffen in Potsdam, bei dem auch AfD-Politiker über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte beraten haben sollen. Die 35 Prozent liegen deutlich über den 27,5 Prozent, die die AfD bei der letzten Landtagswahl in Sachsen holen konnte.

Die CDU regiert in Sachsen derzeit in einer Koalition mit SPD und Grünen. Beide Koalitionspartner liegen nach leichten Verlusten in der Umfrage bei sieben Prozent Zustimmung. Trotz der Einbußen käme die Regierungskoalition aber weiter auf eine hauchdünne Mehrheit im Landtag.

Nicht mehr im sächsischen Landtag vertreten wäre die Linke mit nur noch vier Prozent Zustimmung, ein Verlust von 6,4 Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl 2019. Dafür würde das aus den Linken hervorgegangene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit acht Prozent aus dem Stand in das Landesparlament einziehen, falls es bei der Wahl antritt.

Befragt wurden für den „Sachsentrend“ zwischen dem 18. und 23. Januar 1177 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Sachsen. (AFP)