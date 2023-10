„BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.“ Sahra Wagenknecht wird eigene Partei gründen

Sahra Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Das berichten das ZDF und der „Spiegel“ übereinstimmend. Wie letzterer berichtet, soll sie ihre Entscheidung am Montag in der Bundespressekonferenz verkünden.

Dort werde Wagenknecht, heißt es in dem Bericht weiter, zunächst die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.“ öffentlich vorstellen. „BSW“ wurde kürzlich in ihrem direkten Umfeld aufgebaut. Das Kürzel soll für „Bündnis Sahra Wagenknecht“ stehen.

Auch ein erster Programmentwurf des Bündnisses mit einigen inhaltlichen Schwerpunkten soll dort vorgestellt werden. Wagenknecht werde einen „klaren Ausblick“ auf die Parteigründung geben, für die der Verein dienen soll, heißt es weiter.



Doch ihren Austritt aus der Linkspartei sowie der Bundestagsfraktion werde Wagenknecht nach jetzigem Stand auch am Montag nicht bekannt geben. In ihrem Umfeld geht man aber davon aus, dass mit der Vereinsgründung ihr Austritt „besiegelt“ sei.

Erst vor Kurzem hatten mehrere Linkenpolitiker einen Parteiausschlussantrag gegen Wagenknecht gestellt. Ähnliche Maßnahmen gegen weitere Vertreter ihres Flügels in der Partei und Mitgliedern des Verein „BSW“ werden derzeit in den Gremien der Linken beraten. Der Linken-Bundesvorstand hatte nach der Gründung einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem Verein gefasst.

Mit Austritt von Wagenknecht würde die Partei ihren Fraktionsstatus verlieren.