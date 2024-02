Wegen Missverständnissen im Ausland Ampel will offenbar Doktortitel vor Nachnamen im Pass streichen

Die Bundesregierung streicht laut einem Medienbericht den Doktortitel vor dem Nachnamen in Personalausweisen und Reisepässen. Die Ampelkoalition folge damit „internationalen Gepflogenheiten“, berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ am Mittwoch in Berufung auf eine der Redaktion vorliegende Verordnung des Bundesinnenministeriums.

Laut Verordnung soll der Titel künftig in einem neu geschaffenen Datenfeld auf der Rückseite des Personalausweises und im Reisepasses eingetragen werden können.

Das Voranstellen der Buchstaben „DR.“ könne dem Dokument zufolge bei ausländischen Grenzbehörden Irritationen hervorrufen, „da die beiden Buchstaben oftmals für die Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten werden“. Das führe zu Verzögerungen bei den Grenzkontrollen, heißt es in dem Bericht.

„Die Koalition hat sich auf ein Vorgehen geeinigt, das einen zentralen Bestandteil unserer Kritik aufnimmt und Missverständnisse beim Auslesen von Ausweisdokumenten im Ausland ausräumt“, sagte Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic der „Rheinischen Post“. (AFP)