Viele junge Russen verlassen offenbar das Land

Die Kriegs-Propaganda des Kreml erreicht nach Einschätzung des russischen Wissenschaftlers Mikhail Polianski vom Leibnitz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung die älteren Generationen in Russland stärker als die Jugend. Man könne die russische Jugend durchaus als patriotisch bezeichnen, sagte Polianskii am Samstag im RBB-Inforadio. Damit sei aber in erster Linie gemeint, dass sie ihr eigenes Land liebten.



„Das bedeutet aber nicht automatisch, die Regierung, die in dieser Zeit in diesem Land regiert, auch zu lieben“, sagte Polianski. Das lasse sich an unterschiedlichen Aspekten erkennen: „Viele stimmen mit den Füßen ab und verlassen das Land“. Da es nicht leicht sei, in die EU zu kommen, wanderten viele zunächst in Drittstaaten aus und warteten dort auf ein EU-Visum.