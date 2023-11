Antisemitismus in Brandenburg Hochkarätiges Podium diskutiert Situation an Schulen

Die Reihe „Potsdam Publik – Debatten zum Antisemitismus“ beschäftigt sich in der dritten Podiumsdiskussion mit der aktuellen Situation von Judenfeindlichkeit im Land Brandenburg.

Unter dem fragenden Titel „Land unter in Brandenburg?“ diskutieren am Mittwoch, dem 15. November, 18 Uhr, unter der Leitung von Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff der außerplanmäßige Professor am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam, Gideon Botsch, die Professorin an der Fachhochschule, Friederike Lorenz-Sinai, und der Jurist und Kriminologe sowie Vertreter des Vereins Opferperspektive, Hannes Püschel, über aktuelle Auswüchse des Antisemitismus in der Mark.

Dabei beleuchten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auch Antisemitismus und Rechtsextremismus an den Schulen in Brandenburg. Erst in jüngster Vergangenheit kamen rechtsextremistische Vorfälle an einer Oberschule im südbrandenburgischen Burg ans Tageslicht, die zwei damals dort beschäftigte Lehrer publik machten. Auch über Wege, wie die Zivilgesellschaft sich gegen rechtsradikale und demokratiefeindliche Tendenzen stellen kann, soll gesprochen werden.

Die Veranstaltungsreihe „Potsdam Publik – Debatten zum Antisemitismus“ ist von der F.C.-Flick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz und der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte ins Leben gerufen worden. Für den Besuch der Podiumsdiskussion, die im Konferenzsaal des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt 9, stattfindet, wird eine Anmeldung per Mail an info@stiftung-toleranz.de empfohlen. Der Eintritt ist frei. (PNN)