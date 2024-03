Autofreie Dortustraße Hochbeete, Schrittgeschwindigkeit und fünf Parkplätze

Höchstens fünf 30-Minuten-Parkplätze gibt es künftig in der Dortustraße. Hochbeete, Terrassenbereiche für Restaurants statt Parkplätze, Fußgänger im gesamten Straßenraum und Schrittgeschwindigkeit für Fahrzeuge - das sind Eckdaten des neuen Modellversuchs, dessen Motto „Wohlfühlen für alle“ lautet. Gewerbetreibende, die sich Montagabend zum Dialogtreffen mit der Stadtverwaltung traf, sehen allerdings noch eine Menge Probleme, vor allem in Zusammenhang mit den wegfallenden Parkplätzen für sie und ihre Kunden.

Nur fünf Teilnehmende waren zur Inforunde von Potsdams Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, Bernd Rubelt (parteilos), und seinem Team erschienen. Ein Grund dafür mag der Zeitpunkt gewesen sein, zu dem die Einladung versandt wurde: Am selben Tag um zwei Uhr nachts sei die entsprechende E-Mail bei ihm eingelangt, sagt Hoang Tu Nguyen, Gastronom in der Dortustraße. Er vertrat an diesem Abend vier Restaurants in der Straße, um sich den Zwischenstand der Verwaltung anzuhören.

Mit dem 28. März soll der einjährige Modellversuch zur Verkehrsberuhigung starten, aus dem für die Innenstadt gelernt werden soll. „In dieser Erprobungsphase sollen Erfahrungen gesammelt werden“, so Rubelt. Verkehrsberuhigt bedeute Schrittgeschwindigkeit und dass Fußverkehr künftig überall zulässig sei, aber auch nicht unnötig behindern dürfe, erklärte er. Parken ist nur mehr in gekennzeichneten Flächen erlaubt, ausgenommen sind Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen, beides wird überall im Straßenraum sowie in gesondert ausgewiesenen Bereichen möglich sein.

Wer parkt künftig wo?

Besonders das Parken beschäftigte die Gewerbetreibenden. Andreas Olm, Bereichsleiter Verkehr und Technik, erklärte, dass es vier bis fünf Kurzzeitparkplätze direkt in der Straße geben wird, auf der mit Parkuhr das Auto 30 Minuten lang abgestellt werden darf. Außerdem sind vier Behindertenparkplätze geplant. In den umliegenden Bereichen bleiben die bestehenden Mischparkplätze bestehen, zusätzlich kommen 20 neue in der Hegelallee zwischen der Dortustraße und der Jägerallee dazu. Hier ist derzeit Parkverbot, künftig darf dort von acht bis 20 Uhr mit Parkschein eine Stunde lange geparkt werden, außerhalb dieser Zeit dürfen nur Anwohnerfahrzeuge hier stehen.

Im Dialog zur Dortustraße Bis 27. März können Anwohner und Gewerbetreibende bei der ersten Umfrage mitmachen, einen zweiten Durchgang gibt es in einem guten halben Jahr. Anwohner erhalten laut Stadtverwaltung vor Start des Modellversuchs eine Postwurfsendung mit weiteren Informationen. Am 25. März um 18.30 Uhr gibt es in der Hegelallee 6-8, Zimmer 405, eine weitere Dialogrunde mit dem Beigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) und seinem Team.

Gewerbetreibende dürfen mit Ausnahmegenehmigungen wie bisher parken. Auf die Frage von Nguyen, ob es angedacht ist, dass in Zukunft damit auch Anwohnerparkparkplätze genutzt werden dürfen, erklärte Olm, das sei in der Überlegung. „Aber es gibt halt viele Ausnahmegenehmigungen und die Bewohner haben immer Vorrang.“ Mehrfach wurde empfohlen, dass nicht nur Kunden, sondern auch Gewerbetreibende ihre Fahrzeuge im Parkhaus auf dem Stadtverwaltungscampus in der Hegelallee abstellen sollten, auch wenn es dort derzeit keine Dauerparkplätze gebe. Die Stunde kostet hier drei Euro, die maximale Gebühr am Tag beträgt 20 Euro.

So geht es am 28. März los

Wenn es am 28. März losgeht, sollen bereits keine Parkplätze mehr vorhanden sein, stattdessen werden die Außenbereiche der Gastronomie von den Gehwegen dorthin verlagert. Außerdem werden vorerst vier Hochbeete und 17 Miet-Pflanzkübel sowie Fahrradständer aufgestellt.

Für die meisten Fragen der Anwesenden hatte die Verwaltung keine Antworten. So etwa, wie die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit von Radfahrenden auf den Gehwegen sichergestellt oder kontrolliert werden soll. Hier sieht Annelie Bertram, Inhaberin eines Einrichtungs-Ateliers, eine erhöhte Unfallgefahr mit dem Service der Gastronomie, die zwischen Ladenlokal und Außenbereich unterwegs sind. Offen blieb auch, wie mit Sitzgelegenheiten an Hochbeeten umgegangen wird, die sich in Restaurant-Außenbereichen befinden: Muss hier etwas konsumiert werden?

Ängste der Gewerbetreibenden

Bertram befürchtet außerdem, die Stadtverwaltung könnte die Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende in der Innenstadt nicht mehr verlängern, um das Parkplatzproblem auf diese Weise zu umgehen. Sie selbst wartet seit zwei Monaten auf ihren Bescheid und ihr sei von einem Sachbearbeiter gesagt worden, sie habe auch gar keinen Rechtsanspruch darauf. Nguyen berichtete, er habe zwei Jahre gewartet und sei erst mithilfe eines Anwalts erfolgreich gewesen. Bis dahin habe er mehr als 1000 Euro Strafzettel bezahlt.

Er erklärte außerdem, dass er und andere Gastronomen sich mittelfristig Sorgen machen, wo sie nachts ihre Fahrzeuge parken können. Sein Umsatz würde zu rund 50 Prozent aus Lieferbestellungen bestehen. Rubelt sagte, dass das dann ohnehin nicht das richtige Konzept für ein Innenstadtlokal sei und hinterfragte die Rechtmäßigkeit der Betriebe, doch der Gastronom betonte, dass alle Genehmigungen durch die Stadt erteilt worden seien und auch Sondernutzungserlaubnisse für die Fahrzeuge bezahlt wurden. „Ihr Belang ist nur einer von vielen“, so Rubelt schließlich. Es gehe um ein Gesamtkonzept.

Mehrfach beriefen sich er und seine Mitarbeiter darauf, dass der Erprobungszeitraum dafür da sei, um herauszufinden, wie der Verkehrsraum sinnvoll eingeteilt und gestaltet werden könne und „nichts in Stein gemeißelt“ sei. Helfen soll auch eine Umfrage bei Anwohnern und Gewerbetreibenden, die zum ersten Mal jetzt bis 27. März und dann ein zweites Mal in einem guten halben Jahr stattfinden soll, um Veränderungen und Verbesserungspotenziale feststellen zu können.