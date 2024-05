75 Jahre Grundgesetz Brandenburger Aktionstag „Demokratie ist unantastbar“

Zu einem landesweiten Aktionstag mit dem Motto „Demokratie ist unantastbar!“ laden am Donnerstag mehrere Brandenburger Organisationen ein. Anlass ist das 75. Jubiläum des Grundgesetzes. Das Bündnis „Brandenburg zeigt Haltung“ veranstaltet dazu in rund 15 Kommunen zusammen mit der Plattform „Wir machen s wirklich!“ Veranstaltungen, wie das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus am Mittwoch in Potsdam mitteilte.

So gibt es unter anderem am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz von Beeskow (Kreis Oder-Spree) ein „Geburtstagsfest 75 Jahre Grundgesetz“. Weitere Aktionen sind etwa in Falkensee, Hohen Neuendorf, Luckau, Lübben, Michendorf, Neuruppin, Perleberg, Schöneiche, Storkow (Mark), Werder (Havel) und in Wittenberge geplant. In Potsdam beginnt um 16 Uhr eine Demonstration bei dem Unternehmen Christoph Miethke am Ulanenweg 2.

Der Aktionstag biete eine wunderbare Gelegenheit, sich aktiv für Demokratie und Zusammenhalt einzusetzen und gleichzeitig das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes zu feiern, betonen die Veranstalter: „Jedes Event ist ein einzigartiger Ausdruck der gemeinsamen Werte, die uns in Brandenburg verbinden“, heißt es in der Einladung. (epd/PNN)