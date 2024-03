Nach Brandanschlag Tesla-Fabrik in Brandenburg lahmgelegt – Stromausfälle auch in Berlin

Am frühen Dienstagmorgen ist es rund um die Tesla-Gigafactory in Grünheide zu massiven Stromausfällen gekommen – die Fabrik des US-Elektroautobauers mit 12.500 Beschäftigten wurde lahmgelegt. „Das Werk ist evakuiert worden“, bestätigte Tesla auf Anfrage. „Nach Auskunft der Behörden war es ein Brandanschlag“. Es habe gegen 5 Uhr einen Stromausfall gegeben. Tesla rechnet damit, dass es „einige Zeit“ in Anspruch nehmen wird, bis der Netzbetreiber E.Dis den Schaden behoben hat und die Fabrik wieder mit Strom versorgt werden kann. Auch in Erkner, in Grünheide und Umgebung und Teilen von Berlin fiel der Strom aus.

Die Polizeidirektion Ost bestätigte am Dienstagmorgen den Brand einer Anlage im Netz des Stromnetzbetreibers E.Dis in der Tesla-Region. „Es gab einen brennenden Strommast im Ortsteil Gosen/Neuzittau“, sagte Sprecher der Polizeidirektion Ost. Der Brand, der um 5.15 Uhr gemeldet worden sei, sei mittlerweile gelöscht.

Kampfmittelsucher im Einsatz

Zu den Ursachen könne noch nichts gesagt werden, es werde in alle Richtungen untersucht. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Nach anderen Hinweisen soll es eine Trafostation gewesen sein, die brannte. In Katastrophenschutz-Kreisen des Landratsamtes Märkisch-Oderland ist von einem „Brandanschlag auf eine Trafostation“ die Rede.

Nach Informationen der MAZ gab es auch einen Polizeieinsatz wegen Verdachts auf Kampfmittel. Neben einem Polizei-Hubschrauber sollen Kampfmittelsucher im Einsatz sein. E.Dis kündigte eine Information an, „sobald gesicherte Informationen vorliegen.“