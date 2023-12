Elektroautos in Brandenburg Boom auf niedrigem Niveau

Die Zahl der in Brandenburg zugelassenen Elektroautos hat sich in den drei Jahren annähernd verdreifacht. Während am 1. Juli 2021 noch 8593 Elektroautos durch die Mark rollten, waren es am 1. Juli 2022 schon 15.143 und am 1. Juli 2023 insgesamt 23.020 Fahrzeuge. Hingegen sank die Zahl der mit Benzin angetriebenen Autos von rund 1 Million im Jahr 2021 auf 974.000 im Jahr 2023. Die Zahl der Dieselfahrzeuge ging von 409.000 auf 401.000 zurück.

Das geht aus einer Antwort des Potsdamer Verkehrsministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ des Landtagsabgeordneten Philip Zeschmann (AfD) zurück, die am Montag vom Potsdamer Landtag veröffentlicht wurde. Zeschmann hatte die Anfrage noch als Mitglied der Fraktion von BVB/Freie Wähler gestellt. Noch stärker als die Zahl der Elektroautos ist demnach die Zahl der Ladestationen gewachsen: Während es 2019 nur 338 Stromtankstellen in Brandenburg gab, können Besitzer eines E-Autos mittlerweile an 2095 Orten ihren Ladestecker in eine Steckdose stecken.

Die meisten Ladesäulen gibt es in Potsdam-Mittelmark

Mit 249 Stromtankstellen gibt es die meisten Lademöglichkeiten im Landkreis Potsdam-Mittelmark, gefolgt vom Landkreis Barnim mit 177 Stromtankstellen. Doch auch in der Prignitz und der Uckermark ist die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen in den letzten Jahren deutlich gewachsen: Während es 2019 in der Prignitz zwei und in der Uckermark 53 Stromtankstellen gab, gibt es heute in der Prignitz 38 und in der Uckermark 126 Möglichkeiten, an öffentlich zugänglichen Orten sein Elektroauto aufzuladen.

Ganz anders ist die Situation dagegen beim Wasserstoff: Das Ministerium konnte auf Landesebene lediglich von vier existierenden und drei geplanten Wasserstofftankstellen berichten. Exakte Zahlen zur Zulassung von Autos mit Wasserstoffantrieb lagen dem Ministerium nicht vor.