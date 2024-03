Polnische Bauern wollen ab Samstag fast drei Wochen lang den Grenzübergang nach Deutschland bei Schwedt an der Oder blockieren. Die Polizei in Brandenburg teilte am Freitag mit, für den Zeitraum vom Samstag bis zum 20. März müsse mit Blockadeaktionen gerechnet werden; alle Verkehrsteilnehmer sollten in dem Zeitraum andere Grenzübergänge ansteuern. Polnische Landwirte demonstrieren seit Wochen gegen Getreideimporte aus der Ukraine und gegen die Agrarpolitik der EU.

Angekündigt war der Start der Blockade-Aktion im polnischen Ort Krajnik Dolny - rund vier Kilometer von Schwedt entfernt - schon für Freitag. Sie wurde laut Polizei aber kurzfristig abgesagt. Die Brandenburger Polizei teilte lediglich mit, sie sei von der polnischen Polizei informiert worden.

Am Sonntag und Montag hatten Landwirte bereits den Grenzübergang Slubice bei Frankfurt an der Oder für 24 Stunden blockiert. Geplant war diese Protestaktion ursprünglich für 25 Tage, der Bürgermeister von Slubice konnte aber die Verkürzung aushandeln. (AFP)