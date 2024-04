Seitenscheiben waren eingeschlagen Beschädigtes Auto in Brandenburg mit Blutspuren verlassen aufgefunden

Ein beschädigtes Auto samt Blutanhaftungen ist auf der B166 bei Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) verlassen aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie sie am Montag mitteilte.

Demnach bemerkte ein Zeuge am Sonntagvormittag das Auto mit Berliner Kennzeichen in Höhe der PCK Raffinerie. Die Seitenscheiben des Fahrzeugs waren zerstört. Die Polizei stellte das Auto zur weiteren Untersuchung sicher. Wem das Auto gehört und was geschah, ist bislang unklar. (dpa)