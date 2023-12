Lebenswichtige Ressource Brandenburgs Umweltminister fordert nachhaltige Waldbewirtschaftung

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hat auf die Bedeutung von Waldböden als lebenswichtige und zugleich begrenzte Ressource hingewiesen. Als Basiskapital jeder Forstwirtschaft seien sie die Grundlage für produktive und anpassungsfähige Wälder, erklärte er am Dienstag in Potsdam. Anlässlich der Ausrufung des Waldbodens als Boden des Jahres durch das Bundeslandwirtschaftsministerium nannte Vogel ihn Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen, Filter für Trinkwasser und Schadstoffe sowie wichtiger Wasser- und Kohlenstoffspeicher.

Die Auswirkungen der Waldbewirtschaftung der vergangenen Jahrhunderte seien noch heute im Brandenburger Wald zu spüren, sagte Vogel. Er rief dazu auf, den Waldboden zu erhalten und seine Funktionsfähigkeit zu verbessern. Die Brandenburger Försterinnen und Förster müssten auf die Herausforderungen der Klimaveränderungen reagieren. Nur durch eine nachhaltige Bewirtschaftung, die Förderung von Mischbaumarten, bodenschonende Holzernte und den Verzicht auf Kahlschläge ließen sich die Funktionen der Waldböden wiederherstellen.

Die Vitalität der Waldbäume hängt laut brandenburgischem Umweltministerium maßgeblich von der Wasserverfügbarkeit und der Wasserspeicherfähigkeit der Waldböden ab. Niederschläge würden in der Vegetationsperiode zukünftig abnehmen. Die in der Region weit verbreiteten Sandböden verfügten über so gut wie keine Speicherfähigkeit. Hier gelte es, das Wasser in der Landschaft zurückzuhalten, um die Bäume auch im Frühjahr und Sommer mit ausreichend Wasser zu versorgen. (epd)