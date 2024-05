Mit fast fünf Promille unterwegs Stark betrunkener Radfahrer in Brandenburg aus Verkehr gezogen

Mit knapp fünf Promille ist im brandenburgischen Bernau ein Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Beamte wurden am späten Donnerstagabend auf den 36-Jährigen aufmerksam, weil er unsicher auf dem Rad unterwegs war, wie die Polizei am Freitag in Frankfurt an der Oder mitteilte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,95 Promille. Die Beamten brachten Mann in eine Klinik. (AFP)