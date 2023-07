Neue Umfrage AfD in Brandenburg stärkste Kraft – deutlicher Vorsprung auf die SPD

Die AfD ist auch in Brandenburg einer Umfrage zufolge derzeit stärkste Kraft. In einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung kommt die AfD auf 28 Prozent. Das wären viereinhalb Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2019. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke liegt in der Umfrage bei 21 Prozent und damit gut fünf Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von vor vier Jahren.

Die CDU erreicht 18 Prozent. Die Grünen kommen auf neun Prozent, die Linke auf zehn Prozent und die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler auf fünf Prozent. Die FDP liegt nur bei drei Prozent.

Regierende Koalition kommt auf 48 Prozent

Die derzeit regierende Koalition aus SPD, CDU und Grünen kommt in der Umfrage zusammen auf 48 Prozent und hätte damit weiterhin eine parlamentarische Mehrheit. Die nächste Landtagswahl in Brandenburg findet am 22. September 2024 statt.

Insa befragte vom 26. Juni bis zum 3. Juli insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg. Auch in früheren Umfragen, zuletzt von Insa für den „Nordkurier“ im April, war die AfD in Brandenburg bereits stärkste Kraft. In einer Erhebung von Infratest dimap für den Rundfunk Berlin-Brandenburg lag die AfD in dem Bundesland gleichauf mit der CDU.

Auch in Thüringen, wo im Herbst 2024 gewählt wird, lag die AfD in jüngsten Umfragen vorn. Ein ähnliches Bild bot sich im vergangenen Jahr in Umfragen für Sachsen, wo am 1. September 2024 gewählt wird.

CDU-Chef rät zu Gelassenheit

Im Umgang mit der AfD rät Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann zu mehr Gelassenheit. „Meine Analyse der Situation ist, dass diese Politik des Schulterschlusses gegen die AfD von allen etablierten Parteien eigentlich die AfD nur stärker macht“, sagte Redmann in einem Interview von Welt-TV und sprach von einem „Polarisierungseffekt“.

Jan Redmann hat in diesem Jahr den Vorsitz der Brandenburger CDU übernommen. © dpa/Soeren Stache

Angesichts der jüngsten AfD-Erfolge bei der Wahl eines Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt und eines Landrats in Thüringen riet Redmann, „ein kleines bisschen mehr Gelassenheit zu entwickeln“ und zwischen Wettbewerbern in der Demokratie zu diskutieren - „auch mit der AfD“.

Der CDU-Politiker wandte sich gegen „Totschlagargumente“ nach dem Motto: „Ihr seid Extremisten, mit euch reden wir nicht“. Stattdessen müsse man die AfD stellen: „Was sind eigentlich eure Vorschläge für diesen Ort, für diesen Landkreis, für dieses Land insgesamt?“, so Redmann. Dann werde sich herausstellen, dass die AfD keine Vorschläge und Ideen habe.

Die AfD feierte zuletzt Wahlerfolge: Im südthüringischen Landkreis Sonneberg ist der AfD-Politiker Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands, in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt wurde ein AfD-Politiker zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. (AFP/dpa)