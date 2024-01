Proteste gegen Rechtsextremismus Wo in Brandenburg am Wochenende demonstriert wird

Es gibt ein Gedicht von Theodor Fontane, das so einigen Schülern im Land ein Begriff sein dürfte. „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand“, heißt es im ersten Vers. Am kommenden Sonntag dürfte angesichts der aktuellen Jahreszeit zwar kein Birnbaum auf Ribbeck im Havelland stehen, dafür aber einige Dutzend Menschen an der B5, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

Das havelländische Dorf ist Ortsteil der Stadt Nauen und bekannt für sein Schloss und eben jenes Fontane-Gedicht. Mit seinen etwa 350 Einwohnern dürfte Ribbeck der kleinste Brandenburger Ort am Wochenende sein, der sich an der bundesweiten Protestwelle gegen Rechtsextremismus beteiligt. Am Sonntag wollen die Ribbecker ab 12 Uhr für ein „vielfältiges und menschliches Havelland“ demonstrieren.

Angemeldet sind bei der Polizei 20 Personen, „vielleicht werden wir aber auch ein bisschen mehr“, sagt Organisator Thore Redepenning. Jahrelang habe er mit der Stimmung im Land und der Diskursverschiebung durch die AfD gehadert, berichtet Redepenning. Nun will er mit der Demonstration ein Zeichen dagegen setzen.

Das Schloss von Ribbeck, bekannt durch Theodor Fontane. © IMAGO/Jürgen Ritter

Und er ist nicht alleine. In zahlreichen weiteren Brandenburger Städten und Gemeinden sind am Wochenende Proteste gegen das Erstarken der AfD und Rassismus geplant.

Neuruppin

Zu 17 Uhr rufen verschiedene Gruppierungen am Freitagnachmittag zum Neuruppiner Schulplatz auf. Unter den Organisatoren sind Fridays for Future, kirchliche Gruppen und Schülerinitiativen. Das Motto des Protests: „Nie wieder ist jetzt! AfD stoppen – Gemeinschaft stärken“.

Storkow

Um 10 Uhr soll am Sonnabendvormittag in Storkow den Opfern des Nationalsozialismus gedacht werden. Zunächst sollen am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt Kränze abgelegt werden. Danach geht es im gemeinsamen Aufzug zur Kirche ins Stadtzentrum. Aufgerufen wird unter anderem von SPD, FDP, CDU und Linke.

Oranienburg

Für Sonnabend ruft ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zu einer Demonstration auf, die unter dem Motto „Oberhavel hält zusammen“ um 13 Uhr auf dem Bahnhofvorplatz starten wird. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags soll zu Beginn eine Schweigeminute abgehalten werde. Im Anschluss wird der Demonstrationszug zum Oranienburger Schloss ziehen. Dort hatten zuletzt im September über tausend Menschen gegen einen Auftritt von AfD-Politiker Björn Höcke protestiert.

Angemeldet sich bei der Polizei 400 Teilnehmer, berichtet die „Märkische Oderzeitung“. Auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke ruft zur Teilnahme auf

Brandenburg an der Havel

Auch in Brandenburgs drittgrößter Stadt soll am Sonnabend gegen Rechtsextremismus demonstriert werden. Um 13 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem zentralen Nicolaiplatz. Die Organisatoren erwarten 300 Teilnehmer.

Frankfurt an der Oder

„Nie wieder ist jetzt!“, lautet das Motto einer für Sonnabend angemeldeten Demonstration gegen Rechtsextremismus in Frankfurt/Oder. Auch im Osten Brandenburgs beginnt die Demonstration um 13 Uhr. Sammelpunkt ist der Bahnhofsvorplatz, angemeldet sind laut „Märkischer Oderzeitung“ 500 Teilnehmer. Auch der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke ruft zum Protest auf.

Herzberg

Im Süden des Landes geht es am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Herzberger Marktplatz los. „Alle zusammen gegen den Rassismus“, heißt es im Aufruf, der sich unter anderem über die sozialen Netzwerke verbreitet. Unterstützt wird das Anliegen von SPD, Grünen und Linken.

Eichwalde, Borkheide, Zossen

Ebenfalls am Sonnabend soll in Eichwalde (16 Uhr), Borkheide (16 Uhr) und Zossen (17 Uhr) gegen Rechtsextremismus demonstriert werden.

Finsterwalde

Am Sonntag beginnt um 15 Uhr auf dem Finsterwalder Marktplatz eine Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Demokratie! Gemeinsam gegen Rechtsextremismus!“.

Kyritz

Auch im Nordwesten Brandenburgs will man am Montag auf die Straße gehen. Um 18 Uhr wird zum Kyritzer Marktplatz unter dem Titel „Kundgebung für Demokratie und Freiheit, gegen Faschismus und Hass“ mobilisiert. Organisatorin ist die Initiative „Buntes Kleeblatt“ und die Stadt um Bürgermeisterin Nora Görke.