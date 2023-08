Robert Nitz gewinnt in Seelow AfD-Kandidat Janke unterliegt bei Bürgermeisterwahl klar

Der parteilose Politiker Robert Nitz bleibt Bürgermeister der Kreisstadt Seelow in Brandenburg. Bei der Wahl am Sonntag setzte er sich mit einem Stimmenanteil von 68,5 Prozent gegen den AfD-Kandidaten Frank Janke durch. Janke erreichte bei der Wahl 31,5 Prozent der Stimmen.

Die Wahl wurde bundesweit mit Interesse verfolgt, weil Janke gute Chancen eingeräumt wurden, erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg zu werden. Dazu kommt, dass er der erste Bürgermeister einer deutschen Kreisstadt geworden wäre, der der rechtspopulistischen Partei angehört.

Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Bürgermeisters Jörg Schröder (parteilos, für die SPD) hatte Nitz als Stellvertreter im April sein Amt übernommen. Ein breites Bündnis an Parteien hatte den 34-Jährigen bei der Wahl unterstützt.

Die Wahlbeteiligung lag bei 67,8 Prozent, von insgesamt 4.405 Stimmberechtigten wählten 2.985 Einwohner von Seelow. Bereits am Nachmittag hatte sich eine rege Wahlbeteiligung abgezeichnet. „An anderen Wahlen gemessen, ist das eigentlich eine gute Beteiligung“, sagte Wahlleiter Simeon Apostolow am Sonntagnachmittag.

Ein Großteil der Stimmen aus Seelow war am Sonntag bereits gegen 18.30 Uhr ausgezählt. Die Verkündung des Resultats verzögerte sich jedoch durch die Ergebnisse rund 900 Briefwahlstimmen, die erst gegen 20.15 bekannt gegeben wurden.

Der Eingang zum Wahllokal am Rathaus von Seelow. © dpa/Patrick Pleul

Zuvor hatte sich Robert Nitz in „Brandenburg Aktuell“ dem RBB gegenüber zufrieden geäußert: „Ich bin glücklich über das Ergebnis, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte. Die Leute haben gesehen, dass wir Seelow voranbringen wollen“.

Im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD zog Nitz eine klare Grenze. Auch wenn der Wahlkampf vorbei ist, werde es weiterhin keinen Kontakt zur AfD geben, sagte er dem RBB. Selbst einen Handschlag mit AfD-Kandidat Janke schloss Nitz am Wahlabend aus.

AfD-Kandidat Janke, früher auch Mitglied von CDU und Schill-Partei, setzte sich für einen Stopp des Zuzugs von Migranten, den Erhalt des Krankenhauses und sichere Schulen ein. Den Vorwurf rechtsextremer Tendenzen wies er vor der Wahl zurück. Die AfD wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

Nitz nannte ein Schulbauprogramm als wichtigstes Ziel. Er warb auch damit, die Kriminalitätsrate gering halten und bezahlbaren Wohnraum schaffen zu wollen. Nitz wird in der Stadtverordnetenversammlung von den Fraktionen Linke, SPD und Heimat-Kultur-Sport/CDU/FDP unterstützt.

Seit Mittwoch ist in Sonneberg in Thüringen Deutschlands erster AfD-Landrat, Robert Sesselmann, offiziell im Amt. Am gleichen Tag wurde der hauptamtliche Bürgermeister der AfD in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt, Hannes Loth, vereidigt.

In Brandenburg gab es bisher keinen Landrat oder hauptamtlichen Bürgermeister der AfD. Im Jahr 2017 wurde AfD-Politiker Detlev Frye zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Lebus gewählt. Wegen eines Verfahrensfehlers war er nur wenige Tage im Amt. (mit dpa)