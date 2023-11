Schneefall und rutschige Straßen Wintereinbruch sorgt für Glätteunfälle in Brandenburg

Der Wintereinbruch hat sich nach Angaben der Polizei bereits auf Brandenburgs Straßen bemerkbar gemacht. Es sei vermehrt zu Glätteunfällen gekommen, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Einen Überblick über die genaue Anzahl müssten sich die Beamten jedoch noch verschaffen. Aber: „Das Wetter zeigt ganz klar einen Einfluss.“

Wie Verkehrsinformationszentrale Berlin auf der Online-Plattform X berichtete, wurde auf der A115 nach einem Unfall in Fahrtrichtung Richtung Dreieck Nuthetal die Ausfahrt Potsdam-Babelsberg gesperrt. Demnach kommt es unter anderem auch im Bereich Königs Wusterhausen, Wildau und Zeuthen zu Einschränkungen. Zu einem Unfall kam es auch auf A10 bei Groß Kreutz.

Am Dienstag soll in Berlin und Brandenburg weiter Schnee fallen. Die Menschen müssen sich auf Dauerfrost und Glättegefahr einstellen, so der Deutsche Wetterdienst. Bei Temperaturen um die null Grad kann dabei eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben. Bevor es in der Nacht erneut schneit, soll es am Nachmittag niederschlagsfrei bleiben.

In der Nacht zum Mittwoch können die Schneefälle dann wieder bis zu fünf Zentimeter dick liegen bleiben, im Fläming und der Prignitz sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Bei Temperaturen zwischen minus drei und minus sechs Grad besteht auch nachts weiterhin Glättegefahr wegen überfrierender Nässe. (dpa)