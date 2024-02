Wegen Bauernprotesten Verkehrseinschränkungen im Raum Frankfurt (Oder) 

Wegen Bauernprotesten werden am Montag im Raum Frankfurt (Oder) Verkehrsbehinderungen erwartet. Bis 13.00 Uhr sei mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen, teilte die Polizei am Montag mit. Seit etwa halb sechs Uhr haben zwei der drei angemeldeten Veranstaltungen begonnen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

Ein Konvoi fährt ab Brieskow-Finkenheerd zur Bundesstraße 112/Am Goltzhorn. Die andere Kolonne startet am Messegelände und fährt von dort zur Slubicer Straße. Angaben zu Teilnehmerzahlen konnte die Polizei am frühen Montagmorgen nicht machen.

Die dritte angemeldete Veranstaltung sollte gegen 7.00 Uhr ebenfalls am Messegelände starten und von dort zunächst in Richtung des Bahnhofs fahren. Ab 11.30 Uhr sollen sich die Protestierenden aller drei Veranstaltungen dann im Bereich der Slubicer Straße sammeln und von dort gemeinsam zum Messegelände fahren. Vor allem im Bereich der Innenstadt sei mit größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen. (dpa)