Kirschstein neuer Kastellan des Neuen Palais Hohenzollern-Experte übernimmt Leitung im Barockschloss

Das größte Bauwerk des Welterbeparks Sanssouci, das Neue Palais, hat einen neuen Schlossherren. Hohenzollern-Experte Jörg Kirschstein ist neuer Kastellan des als Gästeschloss erbauten Hauses. Kirschstein, seit 1999 bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten beschäftigt, hatte zuvor die Leitung des Schlosses Babelsberg im Babelsberger Park inne.

Zu seinem Wechsel in das Barockschloss sagte Kirschstein in einer Reaktion auf Facebook: „Ich freue mich außerordentlich! Was für eine großartige Herausforderung.“ Er sei mit dem Schloss, „das mit seiner original erhaltenen Substanz und kostbaren Ausstattung zu den kulturgeschichtlich bedeutendsten Schlossanlagen der Welt gehört“, seit Jahrzehnten verbunden. Schon als 14-Jähriger habe er in den Sommerferien als Aufsicht dort gearbeitet, führte ab 1987 hauptberuflich durch das Schloss.

Kirschstein gilt als ausgewiesener Fachmann für die einstige Preußen-Dynastie, die Hohenzollern. Der 52-jährige, studierte Archivar hat mehrere Sachbücher über die Familiengeschichte veröffentlicht. Im August 2011 kommentierte er gemeinsam mit Adels-Experte Rolf Seelmann-Eggebert live die in Sanssouci stattfindende Hochzeit von Georg Friedrich Prinz von Preußen, Chef des Hauses Hohenzollern, und Sophie Prinzessin von Isenburg im rbb-Fernsehen.

