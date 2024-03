Abenteuerspielplatz in Potsdam Der „Blaue Daumen“ startet am Samstag in die Saison

Mit Pfeil und Bogen schießen, auf der Hüpfburg springen, Knüppelteig am Feuer garen – am kommenden Samstag startet der Potsdamer Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ in die neue Saison. Geöffnet ist von 14 bis 18 Uhr, zahlreiche kreative Spielangebote können ausprobiert werden. Der Eintritt und die Teilnahme sind frei, nach Absprache ist die Nutzung des Platzes auch außerhalb des offenen Betriebes möglich.

Künftig ist der „Blaue Daumen“ auch Montagnachmittag geöffnet. Darüber hinaus wurde ein umfangreiches Osterprogramm zusammengestellt. Am 26. und 27. März kann zwischen 14 und 18 Uhr in der Ostereierwerkstatt die sorbische Wachstechnik ausprobiert werden. Am 3. und 4. April ist von 14.30 bis 18 Uhr handwerkliches Geschick in der Holzwerkstatt gefragt.

Am 5. April zwischen 14.30 und 18 Uhr kann man in der Zeichenwerkstatt das Zeichnen mit Kohle lernen. Am 6. April schließlich findet von 15 bis 18 Uhr ein Einführungskurs im Bogenschießen statt. Auch dabei ist die Teilnahme kostenlos, aber eine Anmeldung für die Kurse wird erbeten. Der „Blaue Daumen“ befindet sich In der Aue 63. Weitere Informationen gibt es bei Thomas Fibian, telefonisch unter 0152/03248464, oder per E-Mail an fibian@abenteuerspielplatz-potsdam.de.