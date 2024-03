Brandbrief gegen Potsdams Oberbürgermeister „Sie relativieren Ihre eigenen Verfehlungen“

Der wegen Affären angeschlagene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erhält weiteren Gegenwind aus seiner eigenen Stadtverwaltung. Die anonym agierende Gruppe mutmaßlicher Mitarbeiter aus dem Rathaus, die mit einer Strafanzeige die Sportplatz-Affäre ins Rollen gebracht hatte, hat am Dienstag einen Offenen Brief an die Stadtverordneten und die Presse gesendet. Darin wirft die Gruppe dem Rathauschef vor, „eigene Verfehlungen zu relativieren“, und fordert ihn zu mehr Transparenz und Ehrlichkeit auf. „Dies bedeutet, Fehler einzugestehen, ehrlich zu sein und vor allem, keine Realitäten zu verdrehen.“