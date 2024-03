Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Kostenlose VIP-Tickets für die Ehefrau? So halten es Schuberts Kollegen

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gerät in der VIP-Ticket-Affäre verstärkt unter Druck. Alle anderen Oberbürgermeister in Brandenburg schließen die in mehrfachen Fällen nachgewiesene Praxis von Schubert, zu Sportveranstaltungen seine Ehefrau über kostenfrei zur Verfügung gestellte VIP-Tickets mitzunehmen, für sich aus. Schubert und seine Frau haben unterdessen in einem weiteren Fall kostenfreie VIP-Tickets erhalten. Das zeigen Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN).