Oberbürgermeister Schubert erklärt sich zu Affären So reagieren Potsdams Stadtverordnete

In den Affären um die Freigabe eines Sportplatzes und die Nutzung von VIP-Tickets ist Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in Teilen entlastet: Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte am Mittwoch auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN), dass sie keinen Anfangsverdacht gegen Schubert sieht. Damit werden keine Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Die Behörde hatte mehrere Wochen eine anonyme Strafanzeige gegen den Oberbürgermeister geprüft.