Badestelle Groß Glienicke Freie Wähler fordern feste Sanitäranlagen nach Brand

Nach einem Brand an der Badestelle am Groß Glienicker See, bei dem die dort neben einem Imbiss befindliche mobile Toilette samt einem Schuppengebäude abgefackelt ist, fordert der Stadtverordnete Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) von der Stadt feste Sanitäranlegen für die Badestelle. Ein entsprechender Antrag von Menzel, der auch im Ortsbeirat von Groß Glienicke sitzt, ist am Montag Thema bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums. Mit dem Antrag soll der Oberbürgermeister gebeten werden, für die Badewiese, die neben den beiden Freibädern am Park Babelsberg und am Templiner See die einzige ausgewiesene öffentliche Badestelle in der Landeshauptstadt ist, „für den Rest der Badesaison gerne mobile Toiletten, ab 2024 eine massive Lösung zur Verfügung zu stellen“.

Zwar soll für dieses Jahr über privates Engagement von Groß Glienickern dem Imbissbetreiber beim Wiederaufbau geholfen werden, berichtet Menzel. Das sei aber keine Dauerlösung. „Die Praxis der Dixiklos ist nicht zeitgemäß“, erklärte der Lokalpolitiker: „Potsdams einzige öffentliche Badestelle braucht ein festes WC.“ Das sei Aufgabe der Stadt.

Die Praxis der Dixiklos ist nicht zeitgemäß. Andreas Menzel, Stadtverordneter und Ortsbeiratsmitglied

Das sieht man im Rathaus anders. Auf PNN-Anfrage teilte Stadtsprecher Markus Klier mit, dass eine Sanitäranlage auf der Liegewiese aktuell nicht durch die Stadt geplant werde. Grund seien fehlendes Geld und „haftungsrechtliche Gründe“. Die Stadt hatte zuletzt auch das Aufhängen eines Rettungsringes an der Badestelle abgelehnt.

Der Schuppen und die Toilette waren am vergangenen Wochenende abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung.