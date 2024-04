Debatte zur Garnisonkirche in Potsdam „Das Nagelkreuz bleibt, wo es schon lange war“

In der Debatte um das Nagelkreuz im Garnisonkirchturm hat sich erneut Paul Oestreicher zu Wort gemeldet. Der in Neuseeland lebende Pfarrer und Friedensaktivist hatte das Kreuz aus der Kathedrale im englischen Coventry vor 20 Jahren nach Potsdam gebracht. Dass dieses Kreuz auf dem aus der Garnisonkirche stammenden Feldaltar, an dem einst auch Militärfahnen geweiht wurden, steht, hatte für Kritik gesorgt und Oestreicher dazu veranlasst, in einer Mail von Ostermontag die Rückgabe des Kreuzes zu verlangen. Er sprach darin auch vom gescheiterten Projekt einer Friedenskirche.