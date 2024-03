Dooring-Unfall in Potsdam 16-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Potsdam bei einem Unfall in der Heinrich-Mann-Allee schwer verletzt worden. Als die Teenagerin in der Teltower Vorstadt unterwegs war, prallte sie gegen eine Autotür, die jemand vor ihr plötzlich geöffnet hatte.

Die 16-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Erst in der vergangenen Woche wurde in Babelsberg eine 31-Jährige bei einem ähnlichen Unfall schwer verletzt.

Um sogenannte Dooring-Unfälle (door = englisch für Tür) zu vermeiden, rät die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Aussteigen den rückwärtigen Verkehr zu beobachten und den Schulterblick sowie den Blick in den Spiegel nicht zu vernachlässigen. Die Polizei empfiehlt, beim Öffnen der Tür überzugreifen und die Tür mit der rechten Hand langsam zu öffnen – dann könne man den Schulterblick kaum vergessen.