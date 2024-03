Dooring-Unfall in Potsdam Radfahrerin in Babelsberg schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem sogenannten Dooring-Unfall in Potsdam schwer verletzt worden. Die 31-Jährige stieß in der Stahnsdorfer Straße in Babelsberg gegen eine Autotür, die eine 39-Jährige unvermittelt geöffnet hatte. Die Autofahrerin hatte ihren Wagen kurz zuvor geparkt und anscheinend nicht auf die herannahende Radfahrerin geachtet.

Die 31-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Um sogenannte Dooring-Unfälle (door = englisch für Tür) zu vermeiden, rät die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Aussteigen den rückwärtigen Verkehr zu beobachten und den Schulterblick sowie den Blick in den Spiegel nicht zu vernachlässigen. Die Polizei empfiehlt, beim Öffnen der Tür überzugreifen und die Tür mit der rechten Hand langsam zu öffnen – dann könne man den Schulterblick kaum vergessen.