Fahrer kann flüchten Versuchter Überfall auf Geldtransporter in Potsdam

In Potsdam ist es am Mittwochmorgen zu einem versuchten Überfall auf einen Geldtransporter gekommen. Der Fahrer und sein Kollege konnten allerdings in ihrem Fahrzeug flüchten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 6.20 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Drewitz auf der A115 in Richtung Berlin. Die beiden Insassen des Geldtransporters blieben unverletzt, sie erlitten jedoch einen Schock.

Als Polizisten an der Autobahnauffahrt eintrafen, entdeckten sie dort zwei brennende Fahrzeuge, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Noch wird geprüft, ob die Fahrzeuge in Zusammenhang mit dem versuchten Überfall stehen. Wegen des Polizeieinsatzes bleibt die Anschlussstelle Drewitz in Richtung Berlin zunächst für den Verkehr gesperrt.

