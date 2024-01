Fast 2000 Euro verloren Potsdamerin wird Opfer von Betrugsmasche

Eine Potsdamerin ist am Montag von Betrügern um fast 2000 Euro gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährigen aus der Waldstadt am Telefon vorgegaukelt, dass sie 49.000 Euro gewonnen hätte. Die Betrüger logen der Frau vor, dass sie zunächst Gutscheinkarten kaufen und die darauf abgedruckten Gutscheincodes übermitteln müsse, ehe sie den Gewinn in Empfang nehmen könne.

Die 34-Jährige ging auf die Bedingung ein, den versprochenen Gewinn erhielt sie aber nicht. Als sie den Betrug bemerkte, alarmierte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betrüger die Wert-Gutscheine bereits eingelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt.