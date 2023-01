Feinstaub in der Silvesternacht Grenzwerte an zwei Messstellen überschritten

In der Silvesternacht wurden in Potsdam die Feinstaubwerte deutlich überschritten: An den Messstellen in der Großbeerenstraße in Babelsberg und in der Zeppelinstraße in Potsdam-West wurde im Zuge des Feuerwerks fast das Doppelte des erlaubten Wertes erreicht. Das geht aus den vom Landesinnenministerium veröffentlichten Luftgütedaten hervor. Anstelle der erlaubten 50 Mikrogramm pro Kubikmeter von Feinstaub der Partikelgröße PM10 wurde an der Zeppelinstraße am 1. Januar ein maximaler Einstundenwert von 94 Mikrogramm/Kubikmeter verzeichnet, in der Großbeerenstraße lag der Maximalwert bei 91 Mikrogramm/Kubikmeter. An den Messstellen am Bassinplatz und in Groß Glienicke wurden die Grenzwerte hingegen nicht überschritten.

Zur Startseite