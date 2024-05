Feuer in Potsdamer Bergmann-Psychiatrie Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zu einem Brand in einem Patientenzimmer ist die Potsdamer Feuerwehr am frühen Samstagabend in die Straße In der Aue in Babelsberg gerufen worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen eine „namentlich bekannte erwachsene Person“, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik des Ernst-von-Bergmann-Klinikums stand in einem Gebäude ein Zimmer in Flammen, wie die Brandbekämpfer auch im sozialen Netzwerk X, vormals Twitter, dokumentierten. Die Potsdamer Wehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand im ersten Obergeschoss zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Fenster des Zimmers, der schwarze Rauch war weithin im Potsdamer Süden zu sehen.

Während der Brandbekämpfung wurden auch zwei Personen aus dem Haus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben, hieß es weiter. Sie kamen in eine Klinik. Bei einem der Verletzten soll es sich um einen Mitarbeiter handeln, der das Feuer löschen wollte.

Die Station wurde evakuiert. Am späten Samstagabend war der Einsatz beendet, das Feuer in der psychiatrischen Klinik gelöscht. Die Station ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt. (mit dpa)