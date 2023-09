Flüchtlingsunterkunft Erste Bewohner in Haus 2 am Rathaus eingezogen

In das Haus 2 auf dem Rathauscampus an der Hegelallee, den früheren Bürobau der Stadtverwaltung, sind nun erste Flüchtlinge eingezogen. Das bestätigte eine Stadtsprecherin den PNN auf Anfrage. „Weitere werden folgen.“ Der Einzug hatte sich etwas verzögert. Hintergrund seien „bauliche Maßnahmen, insbesondere bei der Hebeanlage für das Abwasser“, so das Rathaus weiter.

In dem fünfgeschossigen Verwaltungsgebäude aus den 1980er-Jahren waren jahrelang Sozialbehörden untergebracht. Die Nutzung ist nicht unumstritten, weil das Gebäude keine brauchbaren Sanitäreinrichtungen und Küchen besitzt. Stattdessen sind nun Duschcontainer angeschlossen, das Essen besorgt ein Cateringanbieter. Bis Ende 2025 soll der Bau genutzt und danach abgerissen werden.