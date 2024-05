Fortsetzung der Stadtverordnetenversammlung VIP-Ticketaffäre, Mercure-Erhalt und Sportflächen

Mit etwa 40 Tagesordnungspunkten starten Potsdams Stadtverordnete am Dienstag um 17 Uhr in ihre Fortsetzungssitzung. Am vergangenen Mittwoch war das Stadtparlament nicht durch das umfangreiche Programm gekommen. Deshalb geht diese in die Verlängerung. Die Sitzung zum Live-Nachlesen, die aktuellsten Punkte stehen jeweils oben.

Forderung nach neuem Standort für Familie Grün

Die Freie Fraktion fordert eine Umsetzung der Familie Grün in die Carola-Buhlmann-Straße. Der Antrag wird ohne Debatte abgelehnt. (sca)

Keine neue Tourismusabgabe

Das Rathaus wird nicht die Einführung einer Tourismusabgabe prüfen. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion "Mitten in Potsdam" haben die Stadtverordneten mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Fraktion hatte sich auf einen neuen Prüfbericht „Tourismuswirtschaft in Potsdam“ berufen, der die Abgabe empfohlen hatte - statt der Bettensteuer. So eine Tourismusabgabe war 2013 im Stadtparlament gescheitert, damals noch unter Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Die Abgabe sollten alle Gewerbetreibenden bezahlen, die vom Tourismus profitieren. Allerdings hatten Wirtschaftsvertreter vor überbordender Bürokratie gewarnt. (HK)

Weiterentwicklung des Baulandmodells

Die Fraktion Potsdam sozial gerecht fordert eine Überarbeitung des Potsdamer Baulandmodells bis 2025. „Bezahlbares Wohnen ist das wichtigste Thema derzeit“, sagte Hans Jürgen Scharfenberg (Potsdam sozial gerecht). Anliegen müsse es sein, gerade beim hohen Anteil von privatem Wohnungsbestand, mehr mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen. Das geltende Baulandmodell habe die Erwartung nicht erfüllt, begründet die Fraktion. „Was wir bisher haben, ist eine lächerliche Zahl“, sagte Scharfenberg. Saskia Hüneke (Grüne) hingegen sagte, das Baulandmodell ziele auch darauf ab, die soziale Infrastruktur mitwachsen zu lassen. Der Antrag soll von der künftigen Stadtverordnetenversammlung erneut diskutiert werden. (sca)

FDP will mehr Transparenz bei der Sportförderung

Das Rathaus soll sicherstellen, dass die jährlichen Sportförderberichte ab sofort fristgemäß erstellt und vorgelegt werden. Dieser Antrag der FDP ist von den Stadtverordneten beschlossen worden. Zudem fordern die Liberalen eine "tabellarische Auflistung" aller Förderanträge und weitere Informationen. Ferner soll das Rathaus darstellen, wie eine Abstimmung zwischen der städtischen Sportförderung aus Haushaltsmitteln einerseits und dem Sport-Sponsoring durch städtische Betriebe andererseits erfolgen kann. Der Antrag wird in die Fachausschüsse überwiesen - die nächste Stadtverordnetenversammlung muss sich damit nach der Kommunalwahl am 9. Juni befassen.

Mercure-Antrag als erledigt erklärt

Kurz vor der Kommunalwahl beginnt die Fraktion Die Andere eine neue Debatte über den dauerhaften Erhalt des „Mercure“-Hotels an der Langen Brücke. Der Abriss des 17-Geschossers soll als Sanierungsziel in der Potsdamer Mitte aufgegeben werden, fordert die linksalternative. Beate Goreczko (Die Andere) sagte, der frühere Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) habe geheime Pläne gehegt, um das Gebäude für einen zweistelligen Millionenbetrag zu kaufen, ein paar Jahre zu betreiben und dann abzureißen. Die Zeit habe sich gewandelt, das Thema graue Energie sei ins Blickfeld gerückt. „Beenden Sie den Spuk“, sagte Goreczko.

Das Hotel Mercure am Potsdamer Lustgarten. © Andreas Klaer

Bernd Rubelt (parteilos) betonte jedoch, es gebe bereits eine Beschlusslage von 2016. Damals habe man den Plan, das Hotel zu kaufen, aufgegeben – da man das Ziel des Abrisses nicht weiterverfolgen wollte. Auf Antrag der Grünen beschlossen die Stadtverordneten, den Antrag für erledigt zu erklären.

Die Debatte um das Mercure wurde in den 2010er Jahren mit großer Intensität geführt. Als 2012 Potsdam-Mäzen Hasso Plattner anbot, statt des Hotels eine Kunsthalle zu bauen, schien das Ende des Hochhauses besiegelt. Doch nach Bürgerprotesten nahm Plattner von seinen Plänen Abstand, das Ganze mündete in den Bau des Museums Barberini. 2013 präsentierte Ex-Baudezernent Matthias Klipp (Grüne) einen Plan gegen das als „städtebaulichen Missstand“ kritisierte Hotel. Es folgte ein Werkstattverfahren für eine halbe Million Euro, daraus resultierte der Vorschlag einer „Wiese des Volkes“ anstelle des DDR-Baus. (sca/HK)

Telegraphen-Radweg soll ausgeschildert werden

Das Rathaus soll prüfen, wie der auf Potsdamer Gebiet verlaufende Telegraphen-Radweg von Berlin nach Koblenz ausgeschildert werden kann. Das haben die Stadtverordneten auf CDU-Antrag beschlossen. Ein erstes Teilstück zwischen Potsdam und Zitz sei bereits ausgeschildert und im Juni 2022 eingeweiht. Es gehe darum, die ehemalige königlich-preußische optische Telegraphen-Linie zwischen Berlin und Koblenz (1832–1849) für die heutige Generation erlebbar zu machen. (HK)

Wöchentliche Reinigung von Radwegen im Herbst

Radwege im Wald sollen ab Herbst häufiger gereinigt werden. Auf Antrag von Linken und Grünen haben die Stadtverordneten für eine wöchentliche Reinigung von bewaldeten Radwegen, solange die Bäume Laub abwerfen. Als Grund hatten die Fraktionen vor allem die Sicherheit genannt, da Radfahrer auf rutschigem Laub stürzen können. (sca)

Ausstattung für den Schlaatzrat

Die Interessensvertretung am Schlaatz soll besser ausgestattet werden. Die Stadtverordneten haben auf Antrag der Freien Fraktion beschlossen, dass der Schlaatzrat technisch und organisatorisch so ausgestattet werden soll, dass er seine Aufgabe als Vertretung der Schlaatzer ausfüllen kann. Dabei soll die Werkstatt für Beteiligung mit einbezogen werden. Hans Jürgen Scharfenberg (Potsdam sozial gerecht) kritisierte die Formulierung als zu unkonkret. Trotzdem wurde der Antrag beschlossen. (sca)

Keine einheitliche Telefonvorwahl für Potsdam

Von einer knappen Mehrheit im Plenum abgelehnt wird die Beantragung einer einheitlichen Telefonvorwahl für Potsdam, die die Linke-Fraktion beantragt hat. Auch 20 Jahre nach den letzten Eingemeindungen bestehen für die meisten Potsdamer Ortsteile andere Telefonvorwahlen als im restlichen Stadtgebiet. Daher hatten die meisten Ortsbeiräte den Vorstoß auch begrüßt. Den Antrag müsste die Stadt bei der Bundesnetzagentur stellen. (HK)

Diebstahlsichere Fahrradständer in der Mitte

Die Potsdamer Mitte soll 50 diebstahlsichere Fahrradständer erhalten. Das haben die Stadtverordneten auf Antrag der Linken beschlossen. Entstehen sollen „diebstahlsichere und felgenfreundliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Lastenräder und E-Bikes im öffentlichen Raum im Quartier Potsdamer Mitte“. (sca)

Potsdam soll mehr "Solares Bauen" denken

Das Rathaus wird beauftragt, "Solares Bauen“ in die städtische Planung zu implementieren. So heißt es in einem jetzt auf SPD- und Linke-Initiative gefassten Beschluss der Stadtverordneten. Demnach ist bei der zukünftigen Entwicklung von städtebaulichen Konzepten oder Bauleitplänen das "Solare Bauen“ einzubeziehen, ebenso sollen dezentrale Wärmespeichern berücksichtigt werden. Das Potenzial von Potsdam mit seinen vielen Sonnenstunden werde noch zu wenig genutzt, heißt es in dem Antrag. Und: Unter dem Begriff "Solares Bauen" verbirgt sich "das passive und aktive Potential der natürlichen Sonneneinstrahlung durch eine effektive Ausrichtung bzw. Stellung der Baukörper zur optimalen Sonnenergienutzung sowie mithilfe eines konsequenten Einsatzes entsprechender solarer Technologien und Materialien effizient zu nutzen", heißt es im Begründungstext. (HK)

Fortführung der Potsdam History App

Die Potsdam History App soll erweitert werden. Auf Antrag der Linken haben die Stadtverordneten beschlossen, dass bis Ende des Jahres geprüft werden soll, wie die App weiter finanziert werden kann, so dass sich weitere Partner und Institutionen beteiligen können. Die App wurde seit Februar fast 4000 Mal heruntergeladen. (sca)

Antrag zu Barrierefreiheit gescheitert

Keine Mehrheit erhielt ein Antrag der Fraktion Potsdam sozial gerecht zum Thema barrierefreies Wohnen. Potsdam sollte sich demnach bei Bund und Land für mehr Förderung für die Nachrüstung von Gebäuden einsetzen. (sca)

Rathaus bleibt für Sanierung leer

Das leergezogene Rathaus wird kein temporärer Aufenthaltsort für Jugendliche. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde abgelehnt. Die Fraktion hatte gefordert, dass geprüft werden soll, ob die Räume bis zum Beginn der Bauarbeiten als Treffpunkt für die Jugend genutzt werden könnten. (sca)

Kein neuer Wettbewerb für die Innenstadt

Keine Mehrheit erhielt die CDU mit ihrem Vorstoß für einen städtebaulichen Wettbewerb für den Bereich zwischen Brandenburger Tor und Langer Brücke. Ziel der Fraktion war es unter anderem, „den Platz der Einheit zu einem verbindenden Element der Stadträume Brandenburger Tor/Holländisches Viertel und dem neu entstehenden Stadtraum um den Alten Markt mit den neuen Quartieren sowie dem Stadtraum um den Am Neuen Markt zu entwickeln“. Dabei müsse das Leitbild für die Innenstadt fortgeschrieben werden, fordert CDU-Fraktionschef Matthias Finken. Es gehe auch um den Umgang mit der drohenden Schließung des Karstadt-Warenhauses. (sca/HK)

Beschluss zu VIP-Tickets

Erste konkrete Konsequenzen aus der VIP-Ticket-Affäre des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD): Nun soll mehr Transparenz bei der Vergabe solcher Karten geschaffen werden, wie in einem von der Fraktion Die Andere eingebrachten und von den Linken umgeschriebenen Antrag heißt, der letztlich auch beschlossen wird.

So sollen künftig die Sportvereine und Kulturträger, die Förder- oder Sponsoringmittel der Stadt erhalten, jeweils eine Erklärung abgeben, ob sie an politische Mandatsträger oder Führungskräfte im Rathaus oder den kommunalen Unternehmen solche VIP-Karten oder andere geldwerte Leistungen in einem Einzelwert von mindestens 50 Euro je Karte oder Leistung vergeben. "Der vorgenannte Personenkreis ist verpflichtet, die Annahme solcher Leistungen unaufgefordert gegenüber dem Antikorruptionsbeauftragten der Landeshauptstadt anzuzeigen", heißt es in dem Beschluss. Die Fraktion Die Andere hatte die Sportvereine wesentlich stärker in die Pflicht nehmen wollen, dem Ansinnen aber stimmen nur die Grünen mit zu.

Ein weiterer Antrag der Fraktion Die Andere, die Vergabe von Sportstätten transparenter zu regeln, war allerdings in den Fachausschüssen weitgehend auf Ablehnung gestoßen. So bleibt es lediglich bei dem Appell, dass die Stadtverwaltung endlich ein Online-Tool für die Vergabe anschaffen soll. Doch für diesen schon 2019 auf CDU-Antrag gefassten Beschluss ist laut Rathaus kein Geld da. (HK)