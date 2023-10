Neonatologie in Potsdamer Klinikum Kleinste Frühchen dürfen weiter versorgt werden

Die Potsdamer Frühchenstation darf weiterhin Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm versorgen. Wie das Klinikum Ernst von Bergmann mitteilte, hat das dort angesiedelte Perinatalzentrum Level 1 die Zusage der Landesverbände der Krankenkassen dafür erhalten.

Hintergrund ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, Mindestpersonenzahlen für ausgewählte medizinische Behandlungen in Krankenhäusern festlegt.

Für die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm gilt für 2023 eine Mindestmenge von 20 zu versorgenden Kindern pro Standort – ab 2024 sind es jedoch 25 Kinder. Die Krankenkassen haben dem Potsdamer Standort nun die Prognose zur Erreichung der „erhöhten Mindestmengen“ bestätigt.

Kritik an dem Vorgehen kommt von Thomas Erler, Potsdamer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Es sei sinnvoller, „die Qualität der Frühchenbehandlung nicht nur von den starren Fallzahlen abhängig zu machen“. Es müssten auch demografische Entwicklungen, Geburtenrückgang sowie Besonderheiten des Flächenlandes Brandenburg einbezogen werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kommentierte: Mit dieser Zusage an die beiden Standorte des Klinikums Westbrandenburg in Potsdam und Brandenburg an der Havel sei „eine kurzfristige Sicherung der Versorgung von kleinsten Frühchen im Flächenland Brandenburg für 2024“ gegeben. „Nun müssen die Kassen auch die zwei weiteren Standorte im Land sichern.“

Mit vier solcher Zentren sei Brandenburg nicht übermäßig gut aufgestellt. Umso mehr bräuchte das Land langfristige, tragfähige Konzepte für die Versorgung der Kleinsten.