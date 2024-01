Für einen umweltfreundlichen Nahverkehr Potsdams Verkehrsbetrieb bekommt 23 Elektrobusse

Potsdams Verkehrsbetrieb schafft 23 neue Elektrobusse an. Wie das kommunale Unternehmen am Dienstag mitteilte, sei kurz vor Jahresende der Zuschlag erteilt worden. Der Auftrag sei an den Hersteller Ebusco B.V. aus den Niederlanden vergeben worden. Die Lieferung der Fahrzeuge sei für 2025 vorgesehen. Für die Anschaffung der E-Busflotte investieren die Landeshauptstadt und der Verkehrsbetrieb Potsdam den Angaben zufolge insgesamt 17,4 Millionen Euro. Knapp 4,7 Millionen davon kommen aus einem Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums.

Aktuell verfüge der Verkehrsbetrieb über 59 Dieselbusse. Die meisten Fahrzeuge, die jetzt angeschafft werden, sollen Busse ersetzen, die ihre Laufleistung erreicht haben. Angeschafft würden nun zehn E-Solobusse, die mit jeweils 176.000 Euro gefördert werden, sowie um 13 E-Gelenkbusse, die mit jeweils 224.000 Euro pro Fahrzeug gefördert werden.

Die Bestellung der 23 Elektrobusse sei ein zielgerichteter Schritt, weiterhin einen umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr in Potsdam anzubieten und auf dem Stand der technischen Entwicklungen zu bleiben, teilten die GeschäftsführerInnen Bettina Biffi und Uwe Loeschmann mit. Mit der Straßenbahn seien heute schon mehr als zwei Drittel der Fahrgäste elektrisch unterwegs. Diesen Wert gelte es weiter zu steigern.

„Wir machen die Landeshauptstadt fit für die Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Dazu gehörte auch der öffentliche Nahverkehr, der ein ganz wesentlicher Bestandteil der Daseinsfürsorge sei. „Bis 2031 wollen wir die gesamte Busflotte unseres Verkehrsbetriebs auf elektrischen Antrieb umgestellt haben und in diesem Bereich unabhängig von fossilen Energieträgern sein“, so Schubert weiter.

Wie berichtet muss auch der Betriebshof umgebaut werden. Geplant waren zuletzt 30 Ladepunkte auf dem Betriebshof in der Wetzlarer Straße. Außerdem waren Ladepunkte an den Endhaltestellen Campus Jungfernsee und Hauptbahnhof vorgesehen.