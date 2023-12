Für freien Blick auf den Groß Glienicker See Zugewucherter Weg soll freigeschnitten werden

Der Uferweg am Groß Glienicker See lässt wegen der üppigen Vegetation im Sommer kaum einen Blick auf die Wasserfläche zu. Das sei bei Bürgerfragen im Ortsbeirat kritisch angemerkt worden, teilte Ortsvorsteher Winfried Sträter nach der jüngsten Ortsbeiratssitzung mit. Nicht einmal von der Bank am fertig ausgebauten Uferweg zwischen Begegnungshaus und Kirche sei der See zu sehen. Die Vegetation entspreche auch nicht den landschaftsplanerischen Zielen der Ufergestaltung, so Sträter.

Das Grünflächenamt der Stadt habe deshalb vor einigen Tagen damit begonnen, den Uferbereich zwischen Gutspark und Badewiese zu prüfen. Im Ergebnis sollen behutsame Eingriffe in die Uferlandschaft vorgenommen werden, um die Sichtbeziehungen zu verbessern. So sollen Bäume beschnitten und wilder Robinienwuchs ganz entfernt werden. Im Gutspark soll der zugewucherte Patrouillenweg, der am historischen Park entlangläuft, freigeschnitten werden, erklärt der Ortsvorsteher. Die Maßnahmen sollen in diesem Winter durchgeführt werden.